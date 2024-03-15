Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ – Трубин будет мстить за Шахтер
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы УЕФА 2023/24.
В 1/4 финала ЛЕ пробились Вест Хэм, Марсель, Бенфика, Милан, Рома, Ливерпуль, Аталанта и Байер. Жеребьевка была открытой, поэтому наций стадии могли встретиться представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.
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Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ
Милан – Рома
Ливерпуль – Аталанта
Байер – Вест Хэм
Бенфика – Марсель
Жеребьевка 1/2 финала ЛЕ
Бенфика – Марсель / Ливерпуль – Аталанта
Милан – Рома / Байер – Вест Хэм
Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 22 мая в Дублине. Победитель Лиги Европы выйдет в групповой турнир ЛЧ 2024/25, если не попадет туда из-за национального чемпионата.
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