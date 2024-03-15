Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ – Трубин будет мстить за Шахтер

В 1/4 финала ЛЕ пробились Вест Хэм, Марсель, Бенфика, Милан, Рома, Ливерпуль, Аталанта и Байер. Жеребьевка была открытой, поэтому наций стадии могли встретиться представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.

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Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ

Милан – Рома

Ливерпуль – Аталанта

Байер – Вест Хэм

Бенфика – Марсель

Жеребьевка 1/2 финала ЛЕ

Бенфика – Марсель / Ливерпуль – Аталанта

Милан – Рома / Байер – Вест Хэм

Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 22 мая в Дублине. Победитель Лиги Европы выйдет в групповой турнир ЛЧ 2024/25, если не попадет туда из-за национального чемпионата.

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