Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не поможет команде в матче 29-го тура Ла Лиги против Хетафе.

Жирона в соцсетях обнародовала заявку на игру с Хетафе – Довбик отправится на поединок, а вот Цыганков его пропустит.

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Журналист Нил Сола сообщил, что у Цыганкова растяжение связок первой степени в подколенном сухожилии. Это означает, что Виктор пропустит только этот поединок (правда, речь идет именно о матче Жироны). Таким образом, участие Цыганкова в матче сборной Украины против Боснии и Герцеговины остается под вопросом.

Напомним, украинец получил травму 9 марта в матче против Осасуны. Позже врачи Жироны констатировали повреждение колена. Матч Босния и Герцеговина – Украина запланирован на 21 марта.

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