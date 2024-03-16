Головні новини 15 березня: підготовка збірної України, Анчелотті планує відправити Луніна в запас, травма Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 15 березня.
Україна
Збірна України поповнилась Забарним і Миколенком – команда Реброва провела перше повноцінне тренування в Іспанії.
Карпати і Шахтар зіграли внічию – гол на першій хвилині, дубль Траоре та вилучення Маркевича.
Клуби Першої та Другої ліги планують проводити матчі з глядачами – президент ПФЛ розкрив деталі.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна дізналася своє місце за підсумками сезону – найгірше падіння за 25 років триває.
Світ
Роналду з допомогою VAR виграв битву за "срібло" Саудівської Аравії – суперзіркові команди виглядали вбого.
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: складний шлях Зінченка, шок для Луніна – Мбаппе в Іспанії.
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ – Трубін мститиме за Шахтар, зустріч італійських грандів.
Українці за кордоном
Лунін не буде грати проти Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ – безжальний вердикт Анчелотті залишає українцю один матч.
Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч Ла Ліги – журналіст розкрив стан гравця перед матчем збірної України.
Українець має неочевидний шанс перейти в Ліверпуль, історичний успіх збірної – Забарний феєрить, а проти Зінченка змова.