Україна

Збірна України поповнилась Забарним і Миколенком – команда Реброва провела перше повноцінне тренування в Іспанії.

Карпати і Шахтар зіграли внічию – гол на першій хвилині, дубль Траоре та вилучення Маркевича.

Клуби Першої та Другої ліги планують проводити матчі з глядачами – президент ПФЛ розкрив деталі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна дізналася своє місце за підсумками сезону – найгірше падіння за 25 років триває.

Світ

Роналду з допомогою VAR виграв битву за "срібло" Саудівської Аравії – суперзіркові команди виглядали вбого.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: складний шлях Зінченка, шок для Луніна – Мбаппе в Іспанії.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ – Трубін мститиме за Шахтар, зустріч італійських грандів.

Українці за кордоном

Лунін не буде грати проти Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ – безжальний вердикт Анчелотті залишає українцю один матч.

Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч Ла Ліги – журналіст розкрив стан гравця перед матчем збірної України.

Українець має неочевидний шанс перейти в Ліверпуль, історичний успіх збірної – Забарний феєрить, а проти Зінченка змова.