Мадридцы 16-го марта сыграют на поле Осасуны в чемпионате Испании, а дальше двухнедельная пауза на сборные. Карло Анчелотти не оставляет никаких иллюзий, кто будет №1 Реала после возвращения Тибо Куртуа.

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"Куртуа и Милитао начали тренировки с командой. Мы используем международный перерыв, чтобы они набрали правильный ритм. Думаю, они вернутся к матчу против Атлетика и четвертьфиналу ЛЧ против Ман Сити", – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, Куртуа порвал кресты и мениск в начале августа во время тренировки. Реал экстренно арендовал Кепу Аррисабалагу, но по ходу сезона Андрей Лунин выиграл конкуренцию у баска. Контракт украинца завершается летом 2025 года, а подписывать новый он не спешит именно из-за риска снова стать "глухим" резервистом.

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