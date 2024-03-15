Представителей Украины в еврокубках уже не осталось. Последним вылетел Шахтер, который не сумел пройти Марсель в раунде плей-офф Лиги Европы. Заря вылетела по итогам группового турнира Лиги конференций, а СК Днепр-1, Динамо и Ворскла не смогли пройти даже квалификацию.

Шахтер приблизился к прямому выходу в ЛЧ 2024/25 – осталось выполнить два условия

Как следствие, в сезоне 2023/24 Украина набрала 4,100 балла и гарантированно завершит текущую кампанию на 18-й позиции таблицы коэффициентов УЕФА. Могло быть и 19 место, но Динамо Загреб проиграло ПАОКу и не набрало ни одного очка для Хорватии, которая уже не сможет обойти Украину сейчас. Но сделает это на старте сезона 2024/25 – тогда у нас отпадет лучший за последние 5 лет коэффициент 7,200. Соответственно, в начале следующей кампании Украина упадет аж на 21-ю строчку – кроме Хорватии, нас обойдут еще и Польша с Сербией.

Еще незадолго до полномасштабного вторжения России Украина претендовала даже на топ-11, что давало гарантированную путевку чемпиону УПЛ в групповой турнир ЛЧ и еще одну команду в квалификации. О тех временах можно забыть – мы уже серьезно уступаем Дании, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Израилю. Даже Греция, которая занимает 17 место, через несколько месяцев опередит Украину почти на 4 балла (с учетом коэффициента, который отпадет). И это еще не все – греки сохранили две команды в еврокубках, что позволяет еще больше нарастить отрыв.

Напомним, ранее Украина официально потеряла одну команду в еврокубках на сезон 2025/26 – в той кампании у нас будет только 4 представителя в еврокубках. Будущее падение за пределы топ-20 – худший результат для Украины за последние 25 лет. Если мы опустимся на 23 место, то чемпион Украины, который будет единственным представителем в ЛЧ, вынужден будет стартовать в первом раунде квалификации и проходить аж 4-х соперников (места с 16 по 22 будут означать старт во втором раунде).

Уверенным лидером рейтинга ассоциаций УЕФА остается Англия, которая сохранила 5 команд из 8-ми. Далее следуют Испания (осталось 3 команды), Италия (4), Германия (3) и Франция (3).

Дополнительная путевка в Лигу чемпионов: сенсационный лидер, АПЛ пока третья, Испания проигрывает даже Франции