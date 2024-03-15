Карпаты и Шахтер сыграли товарищеский матч 15 марта во Львове (2:2). Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 15 марта 2024 года

Карпаты Львов – Шахтер – 2:2

Голы: Костенко, 1, Ариэльсон, 76 (пен) – Траоре, 13, 34

Международную паузу лидеры УПЛ и Первой лиги решили заполнить очным товарищеским поединком. Матч Карпаты Львов – Шахтер должен был стартовать в 14:00, но из-за масштабной воздушной тревоги начался на полчаса позже. Команда Мирона Маркевича, который смотрел поединок, стоя на трибунах стадиона Украина, только 23 марта сыграет первый официальный поединок года. Шахтер уже успел вылететь из Лиги Европы от Марселя и сыграть 4 матча УПЛ.

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Марино Пушич не мог рассчитывать на игроков национальной сборной Украины, которые под руководством Сергея Реброва готовятся к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Несмотря на это, состав "горняков" все равно был очень конкурентным. С первых минут вышли, в частности, Крыськив, Бондаренко, Келси, Назарина, Цуканов и Невертон.

Карпатам понадобилось всего несколько секунд, чтобы открыть счет. Новичок "львов" Джаред Хаса навязал борьбу Педринью, тот под давлением ошибся. Мяч оказался у Игора Невеса, который отдал на линию вратарской. Туда уже набежал Ян Костенко, который пробил мимо Артура Рудько. 1:0 уже на первой минуте.

На 5-й минуте голкипер Карпат Андрей Кожухарь едва не "привез" гол. Он неудачно выбил мяч, который оказался у Траоре. На его счастье, Келси, который отдавал на Лассину, не успел выбежать из офсайда. Вскоре красную карточку от Александра Шандора получил Остап Маркевич, который что-то сказал главному арбитру.

На 13-й минуте счет стал 1:1. Виктор Цуканов, который раскрылся на сборах и был переведен в первую команду, отдал классный разрезной пас на Траоре. Лассина легко реализовал выход один на один. Вскоре Келси вывел Шахтер вперед, но Траоре был в офсайде, помешав голкиперу. Гол отменили.

Но на 34-й подопечные Пушича вышли вперед. Быстрая контратака с участием Невертона и Траоре завершилась точным ударом Лассины в пустые ворота. Бразилец прошел двух соперников и выкатил на партнера, которому оставалось подставить ногу. Еще в первом тайме Карпаты могли отыграться, но удару Чачуа немного не хватило точности. До перерыва счет не изменился.

Во втором тайме ход игры был таким же. На товарищеский матч это не слишком было похоже – эмоции, фолы, споры, карточки. А вот моментов стало меньше, чем в первой половине. Забавный эпизод возник на 73-й минуте – Педринью влетел в главного арбитра. Александр Шандор вынужден был обратиться за медицинской помощью, но таки доработал поединок.

На 75-й Карпаты заработали право на пенальти. Булеза воспользовался пижонской игрой Педринью, который решил понабивать мяч в собственной штрафной. Защитник Карпат отобрал мяч и заработал пенальти. Его реализовал Ариэльсон.

Вскоре львовяне могли и вперед выйти, но Твардовский парировал удар в дальний угол, а Пидлепенец немного не успел на добивание. Угловой – и Гочолейшвили вынес мяч с линии ворот. Траоре едва не поразил собственные ворота.

На последних минутах Карпаты атаковали больше и имели моменты, однако все завершилось зрелищными 2:2.

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