Сборная Украины в рамках подготовки к матчу полуфинала отбора плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины провела первый полноценный тренировочный день на сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт УАФ.

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Утреннее занятие "сине-желтые" начали с пробежки и упражнений на пассинг и контроль мяча. После этого тренерский штаб посвятил внимание комбинациям с завершением атак и работе во время прессинга.

Сразу после обеда к национальной команде присоединились два легионера из АПЛ – Виталий Миколенко прибыл из португальского Фаро, где у его Эвертона был тренировочный сбор во время паузы в английской Премьер-лиге, а Илья Забарный прилетел из Лондона. Учитывая длительную дорогу и участие в тренировках своих клубов, оба игрока вечером совершили пробежку вокруг поля, подкрепив ее миофасциальным релизом (расслабление мышц и фасций) с помощью роллов.

Тем временем вся команда во время вечерней тренировки выполняла задания тренерского штаба. Основная часть работы была посвящена тактике и наигрыванию структуры игры.

Напомним, сборная Украины 21 марта в рамках плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии встретятся с победителем пары Израиль – Исландия. Если Украина пробьется на чемпионат Европы, то попадет в группу к Бельгии, Румынии и Словакии.

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