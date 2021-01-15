Украина

Динамо не будет тратить большие суммы на трансферы – уже известны актуальные варианты усиления для киевлян.

Борис Тащи разорвал контракт с Санкт-Паули – украинец может продолжить карьеру в экзотическом первенстве.

Олимпик готов отпустить Шахаба уже зимой и ждет конкретных предложений от Зари.

Максим Коваль не пропустил с пенальти в компенсированное время, но команда экс-динамовца проиграла напряженную дуэль. Между тем АЕК наших Шахова и Чегринського уже выбрался на второе место в Греции.

Мир

Мадридский Реал уступил Атлетику из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании. В решающем матче мы не увидим Эль Класико. Правда, там может не сыграть Лионель Месси.

Лука Йович после потрясений на Сантьяго Бернабеу вернулся в немецкий Айнтрахт.

Бывший президент Милана, который сейчас развивает Монцу, Сильвио Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Малиновский вышел в стартовом составе и помог Аталанте пробиться в четвертьфинал Кубка Италии.

Эксклюзивы "Футбол 24"

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