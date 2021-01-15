Главные новости 14 января: Реал позорно вылетел от Атлетика, Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Кубка
"Футбол 24 представляет дайджест главных событий за четверг, 14 января.
Украина
Динамо не будет тратить большие суммы на трансферы – уже известны актуальные варианты усиления для киевлян.
Борис Тащи разорвал контракт с Санкт-Паули – украинец может продолжить карьеру в экзотическом первенстве.
Олимпик готов отпустить Шахаба уже зимой и ждет конкретных предложений от Зари.
Максим Коваль не пропустил с пенальти в компенсированное время, но команда экс-динамовца проиграла напряженную дуэль. Между тем АЕК наших Шахова и Чегринського уже выбрался на второе место в Греции.
Мир
Мадридский Реал уступил Атлетику из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании. В решающем матче мы не увидим Эль Класико. Правда, там может не сыграть Лионель Месси.
Лука Йович после потрясений на Сантьяго Бернабеу вернулся в немецкий Айнтрахт.
Бывший президент Милана, который сейчас развивает Монцу, Сильвио Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Малиновский вышел в стартовом составе и помог Аталанте пробиться в четвертьфинал Кубка Италии.
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