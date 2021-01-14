Нападающий разорвал соглашение с Санкт-Паули по обоюдному согласию. Его контракт действовал до лета 2022 года.

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"Борис обратился к нам с просьбой расторгнуть контракт. Надежды не оправдались из-за многочисленных травм. К тому же у нас в составе достаточно игроков. Желаю Борису дальнейших успехов в карьере", – отметил спортивный директор клуба Андреас Борнемен в комментарии пресс-службе клуба.

"Мое время в Санкт-Паули подходит к концу, меня ждет новый вызов. Желаю команде успехов во второй части сезона", – лаконично прокомментировал разрыв соглашения Тащи. По информации Bild, следующим клубом украинца станет южнокорейский Пхохан Стилерс.

Отметим, что Тащи перебрался в Санкт-Паули в 2019 году, однако не отличился ни разу в 28 матчах второй Бундеслиги.

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