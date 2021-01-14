Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони имеет проблемы со здоровьем.
Экс-президент Милана сегодня (14 января) был доставлен в кардиоторакальный центр Монако.
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Причиной госпитализации 84-летнего итальянца стала аритмия сердца, сообщает ANSA. Его личный врач Альберто Дзангрилло настоял на немедленном лечении именно в Монако. Берлускони проживает в Вальбонне (юг Франции), поэтому поездка в родную Италию могла создать лишние риски для здоровья пациента.
Напомним, дон Сильвио руководил Миланом с 1986 по 2017 годы, а сейчас возглавляет Монцу из Серии Б.
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