Экс-президент Милана сегодня (14 января) был доставлен в кардиоторакальный центр Монако.

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Причиной госпитализации 84-летнего итальянца стала аритмия сердца, сообщает ANSA. Его личный врач Альберто Дзангрилло настоял на немедленном лечении именно в Монако. Берлускони проживает в Вальбонне (юг Франции), поэтому поездка в родную Италию могла создать лишние риски для здоровья пациента.

Напомним, дон Сильвио руководил Миланом с 1986 по 2017 годы, а сейчас возглавляет Монцу из Серии Б.

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