Роберт Лєвандовскі презентував прекрасну колонку для порталу The Players' Tribune, де розповів про труднощі, які довелося подолати на життєвому шляху. "Футбол 24" переклав для вас історію найкращого футболіста світу-2020.

Кілька днів тому я прокинувся, повернувся та побачив щось дивне поруч на подушці. Вам знайоме це відчуття, коли прокидаєшся після глибокого сну, але ніби продовжуєш спати? Коли я побачив цю штуку, перша моя реакція: "Що? Як вона сюди потрапила?"

Пробігали туманні спогади про церемонію та отримання нагороди, але це все здавалося занадто дивним, щоб бути правдою. Потім я схопив цю штуку і подумав: "Вау... Це був не сон. Це було НАСПРАВДІ. Вони назвали тебе найкращим футболістом світу. І ти взяв трофей з собою в ліжко!"

ХАХАХАХА :-D

Мені довелося пильно вглядатися в трофей, щоб усвідомити, чого я досяг. Взагалі-то ні, все не зовсім так. Я досі не до кінця усвідомив.

Дозвольте щось пояснити про поляків, тоді, можливо, ви мене зрозумієте. Ще до церемонії я знав, що провів чудовий рік з Баварією. Я знав, що можу виграти цю нагороду. Можливо, я навіть заслужив її.

Але ми в Польщі страждаємо комплексом неповноцінності. У нас ніколи нікого не обирали найкращим футболістом світу. Польські діти не мають суперзірок, на яких можна рівнятися. А скаути завжди кажуть: "Він досить майстерний... як для поляка". Тому нас переслідує думка, що ніхто з нас не стане найкращим, що ніхто з нас не досягне великого успіху.

Польські діти не повинні бути найкращими у світі. Такого просто не може бути. Тому я і не міг повірити, що отримав цей трофей. Так-так, це кліше, але в мене перед очима дійсно почало пробігати все моє життя. Я пригадував перші кроки з м'ячем, перші матчі на брудних полях і всіх людей, які допомогли мені добратися до вершини.

Це було схоже на кіно. Драма в трьох діях. Я хочу поділитися з вами цим фільмом. Бо знаю, що зараз в Польщі, чи іншому куточку планети, де люди навіть не сміють мріяти, є принаймні одна дитина, яка його оцінить.

Фільм виглядав би якось так:

Дія перша. Причастя

У дитинстві я вперше причастився в місцевій церкві. Для тих, хто не знайомий з католицькою релігією, уточню – це по-справжньому особливий день. Все розпочинається з меси в церкві, а потім ми продовжуємо святкування в сім'ях.

Проблема в тому, що через три години після меси в мене був матч, а добиратися до нього було далекувато. Перед службою мій батько Кшиштоф переговорив зі священником. Це було в рідному крихітному селі Лешно, що в 40 хвилинах їзди на захід від Варшави, тому батько добре знав священника.

Він сказав: "Отче, може, ми могли б розпочати на півгодини раніше? І скоротити все на хвилин 10? Розумієте, в мого сина гра..." Можливо, це звучало трохи божевільно, але священник знав мене дуже добре, тому після миті вагань погодився: "Звичайно, чому ні? Ми знаємо, як він любить футбол. Впораємося швидко".

Як тільки причастя завершилося, я перехрестився, і ми з батьком помчали до машини і поїхали! Хаха! І, звичайно ж, ми виграли той матч ;-)

Думаю, ця історія найкраще описує моє дитинство і мого тата.

Коли я в 5 років почав грати у футбол, у Лешно не було команд для дітей мого віку. Доводилося грати зі старшими на два роки. Я був дуже сором'язливим і худорлявим, тому було важко. Я також виступав за одну варшавську команду – доводилося їздити по годині в кожну сторону на тренування. Якби в мене не було батьків, які готові були возити мене туди, моя футбольна мрія вмерла б, так і не народившись.

Вони обоє були вчителями фізкультури, а татові випав мій клас. Після школи він віз мене на тренування, чекав там дві години, а потім забирав. У клубі не було роздягалень, тому після гри під дощем я часто повертався в машину весь у багнюці. Ми приїжджали додому вже темрявою, о десятій вечора.

Ви все правильно зрозуміли – тато витрачав 4 години на поїздку, просто щоб я міг потренуватися. Деякі батьки вважали його божевільним. Я не жартую. Чув своїми вухами, як батьки інших дітей запитували в моїх, навіщо вони це все роблять.

Вони ніколи не говорили: "Ми повинні зробити все можливе, щоб син став професіоналом і досяг вершини, а сім'я розбагатіла". Ніколи. Вони просто казали, що Роберт має мрію та любить футбол.

Знаєте, багато батьків тиснуть на своїх дітей, щоб ті досягли успіху. Я бачив, як тати стояли на бровці та кричали на своїх 10-річних синів. Але це не було хорошою мотивацією. Ці батьки не знають, що означає бути спортсменом. Вони не розуміють, що любов до футболу має йти від серця.

Навіть коли я був юнаком, вже тоді знаходилися люди, які вважали, що я занадто малий і худорлявий, аби стати футболістом. Хейтери, як тепер говорять! Але батьки вчили мене думати своєю головою та ігнорувати слова чужаків. Вони завжди тільки це й повторювали, а мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, що вони мають на увазі.

Вони казали: "Роберте, довіряй своїм інстинктам".

Це хороший урок для форварда, та й взагалі для будь-кого.

Дія друга. Відмова

Коли мені було 16, помер батько. Він довго боровся з хворобою. Мені досі дуже важко описати, наскільки важко я це переживав. У хлопців є такі речі, про які можна поговорити тільки зі своїм татом. Про дорослішання, про становлення чоловіком.

Після його смерті мені дуже часто бракувало таких розмов з ним. Скільки ж разів я хотів просто зателефонувати татові, хоча б на 10 хвилин. Але не міг.

Мама намагалася допомогти мені всім, чим могла. І я дуже поважаю її за все, що вона зробила для мене. Їй довелося бути одночасно і матір'ю, і батьком.

Я тоді грав за варшавську Легію ІІ – резервну команду одного з найбільших клубів Польщі. Ми виступали в третьому дивізіоні. Приблизно через рік, у 2006-му, міг контракт завершувався, а клуб мав вирішити, чи хочуть вони запропонувати мені продовження співпраці ще на рік.

На жаль, я якраз отримав серйозну травму коліна. Деякі люди в клубі вважали, що я ніколи не повернуся на колишній рівень. Це був жахливий час. Я запитав у клубу, що далі. А вони навіть не направили до мене тренера чи технічного директора. Прийшов секретар... і сказав, що на мене більше не розраховують.

Це був один з найгірших днів мого життя. Тато помер, кар'єра руйнується. Отримавши такі новини, я повернувся до машини, де чекала мама. Вона відразу зрозуміла, що щось не так. І я просто не втримався... почав плакати. Я їй все розповів, а вона була такою сильною. Сказала мені: "Добре, щось придумаємо. Немає сенсу зациклюватися на минулому, ми повинні працювати далі".

Мама зв'язалася з прушкувським Знічем. Значно скромніший клуб, який грав у тому ж дивізіоні. Вони взагалі-то хотіли мене підписати за кілька місяців до того, але я їм категорично відмовив. З якої радості я б покидав Легію заради Зніча?

Але тепер дуже зрадів, що вони досі хотуть мене. Я поїхав туди і розпочав відновлення. Стан був настільки жахливим, що я навіть не міг нормально бігати. Одна нога відставала від іншої, ніби на щиколотку причепили кусок цементу. Кумедне видовище, чи не так?

Уявіть, якби я слухав хейтерів. Можливо, ця травма зупинила б мене. Вдумайтесь: великі таланти в моєму віці вже грали за Баварію, Барсу чи Манчестер Юнайтед, а я був у третьому польському дивізіоні та наново вчився бігати.

Звичайно, я багато чому навчився з усіх цим страждань. Довелося неабияк попрацювати над своєю впевненістю. Знадобилося чимало часу, щоб повернутися в форму. Але коли я повернувся, то почав забивати в кожній грі.

Через 4 роки мене вже тероризували пропозиціями поїхати закордон. Було багато чуток, кожен розповідав мені, як потрібно діяти. Я міг обрати будь-який варіант. Але пам'ятав слова батьків: "Довіряй інстинктам". У глибині душі я завжди знав, куди хочу перейти.

Німеччина кликала мене.

Дія третя. Парі

Одного разу я уклав парі з Юргеном Клоппом.

Йшов 2010 рік, я лише декілька місяців був у дортмундській Борусії. Було неймовірно важко. Коли я приїхав, то знав хіба що пару німецьких слів. Danke – дякую, scheisse. Завжди йшов дощ, небо було сірим, а інтенсивність тренувань у Клоппа дуже високою.

Я відчайдушно намагався проявити себе, а Юрген вирішив кинути мені виклик. У перші місяці ми уклали невеличке парі. Коли я забивав 10 голів на тренуванні, він давав мені 50 євро. Коли стільки забити не виходило, я давав йому 50 євро.

Протягом перших тижнів мені доводилося платити ледь не після кожного тренування. Клопп реготав. Але через кілька місяців все перевернулося з ніг на голову. Я почав гребти гроші лопатою. Тоді він сказав: "Стоп! Добре! Достатньо. Ти готовий".

Якщо чесно, я не був готовим. Тренування це одне, але матчі – зовсім інша справа.

У тому сезоні я регулярно виходив на заміну. У другій половині чемпіонату грав частіше, але на позиції "десятки", під нападником. Моя улюблена позиція – "дев'ятка", центрфорвард. Втім, я повинен подякувати Юргену за ці шість місяців. Я дуже багато дізнався про те, як грати глибше, як повинні рухатися футболісти під нападником.

Коли розпочався другий сезон, у мене ще були проблеми. Я відчував, що Юрген чогось від мене очікує, але не розумів, чого саме. Тож після жахливої поразки від Марселя в Лізі чемпіонів (по-моєму, поразка 0:3) я поїхав до нього і сказав: "Юргене, нам потрібно поговорити. Просто скажи, чого від мене очікуєш".

Не можу пригадати все, що він сказав – моя німецька на той час залишала бажати кращого – але я вихопив декілька знайомих слів, і з допомогою мови тіла ми порозумілися. Поговорили на славу.

Три дні потому я оформив хет-трик і віддав ще один асист на ворота Аугсбурга. Ми перемогли 4:0, а для мене той момент став переломним. У плані психології – я більше не метався. Думаю, це якось було пов'язано з моїм батьком.

Тоді я про це не замислювався, але зараз усвідомлюю, що моя розмова з Юргеном була схожа на ті, які я мріяв мати зі своїм татом, яких у мене не було вже багато-багато років. Я міг поговорити з Юргеном про що завгодно. Я міг йому довіряти. Він сім'янин, який сильно співчуває всім бідам, які трапляються у твоєму особистому житті.

"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію

Юрген був для мене не лише другим батьком. Як тренер він виконував роль "поганого вчителя". У найкращому сенсі цього слова.

Я поясню. Пригадайте шкільні часи. Якого вчителя ви пам'ятаєте найкраще? Авжеж не того, хто полегшував вам життя і ніколи нічого не чекав від вас. Ви пам'ятаєте "поганого" вчителя, який шліфував вас, який насідав і робив все, щоб витиснути з вас максимум. Саме цей вчитель зробив тебе кращим, хіба ні? Юрген був саме таким.

Він ніколи не вдовольнявся, коли ти працюєш на "четвірку". Юрген хотів, щоб його футболісти були відмінниками. Він робив це все не для себе, а для нас.

Клопп скільки всього навчив мене. Приїхавши в Дортмунд, я все хотів робити швидко: сильний пас, один дотик. Юрген сказав мені заспокоїтися – зробити два дотики, якщо необхідно. Це повністю суперечило моєму єству, але незабаром я почав багато забивати.

Коли я все засвоїв, він наказав знову пришвидшитися. Один дотик. БАМ! Гол. Він сповільнив мене, щоб потім пришвидшити ще більше. Звучить просто, але це було геніально.

Юрген ніколи не забував, що ми в першу чергу люди, а вже потім футболісти. Пам'ятаю, як одного разу ми зібралися в роздягальні після вихідних. Ви ж знаєте цей класичний трюк, коли гравець перепив, а наступного дня їсть зменю часнику, щоб заглушити перегар. Отож Юрген зайшов перед тренуванням і почав принюхуватися. Як мисливська собака. Зрештою він сказав: "Я щось відчуваю... запах якийсь... це часник?"

Звичайно, він все зрозумів. А ми зрозуміли, що він зрозумів. Але його питання просто повисло в повітрі. Він просто пішов, не сказавши й слова. На мить запала тиша, потім ми переглянулися та зареготали. Хахаха!

Висновок: ніколи не намагайтеся обдурити Юргена Клоппа. Він занадто розумний!

Звичайно, Юрген не єдиний, хто допоміг мені вдосконалитися. У Баварії я дуже багато навчився в таких тренерів як Юпп Хайнкес, Пеп Гвардіола, Карло Анчелотті, Гансі Флік. Просто грати за Баварію – це вже величезний досвід, адже вимоги неймовірно високі, а клубна культура максимально професійна. Ти мусиш постійно підвищувати свої стандарти, без цього ніяк. І все одно я не досяг би такого рівня без допомоги близьких людей. Найголовнішою з них завжди була моя дружина Анна.

Ми познайомилися в університеті, коли я грав за Зніч. Вона вивчала харчування та фізичне виховання. Коли мені було 26, ми почали шукати варіанти, як застосувати її знання для покращення мого харчування та психологічного підходу до гри. Ми обговорювали кожну проблему. Знову ж таки я зрозумів, що було б добре навчати цього всього молодих футболістів: щоразу, коли ти відкрито говориш про свої проблеми, а не замикаєшся в собі, їх розв'язати значно легше. Це був величезний крок у моєму розвитку і як футболіста, і як людини.

Коли я оглядаюся на все, через що пройшов у своєму житті, коли весь цей фільм зринає в голові, я розумію, наскільки мені пощастило. Титули ніколи не виграються однією людиною. Кожен трофей, який я тримав у руках чи брав з собою в ліжко, виграний командою – всіма партнерами, які допомогли мені вдосконалитися. Не забуваю і друзів дитинства. Моїх тренерів. Сестру. Священника, який відпустив мене раніше з причастя. Маму, яка була поруч, коли я опинився на дні.

І, звичайно, тата. Він не дожив до того моменту, коли я став професіональним футболістом, не побачив цього. Але мені хочеться вірити, що зараз він дивиться всі мої матчі з найкращого місця – з небес. Саме він кинув м'яч до моїх ніг, саме він ніколи не дозволяв забути, чому я граю у футбол.

Не заради трофеїв. Не заради грошей. Не заради слави.

Ні. Ми граємо, бо нам це подобається.

Дякую тобі, тату.

Остання сцена фільму, яка була в мене в голові... вона була з ним. Спогад з тих часів, коли я ще нічого не досяг, коли я ще нічого не виграв, коли мене ще не знав ніхто за межами нашого села. Цей спогад для вас не матиме жодного сенсу. Втім, можливо, матиме.

Рано вранці батько везе мене на матч кудись на інший кінець Польщі, і ми просто говоримо про футбол, про школу, чи взагалі мовчимо. Ми сидимо поруч в авто, я дивлюся у вікно на дерева, які мелькають повз, і з нетерпінням чекаю наступного матчу: як я гратиму, як забиватиму, як це все буде.

Футбол.

Ось і все. Такий спогад. Найкращий спогад.

Роберт Лєвандовскі

Переклад і адаптація – Роман Саврій

Оригінал на сайті The Players' Tribune