Как и полагается для кубковых матчей, Джан Пьеро Гасперини дал возможность проявить себя тем, кто меньше играет в Серии А. В основном составе вышел Малиновский, а также Шутало, Миранчук и даже зимний новичок Йоаким Меле.

Малиновский с первых минут начал обострять. Руслан протащил мяч по правому флангу, вошел в штрафную, там попытался расшатать нескольких соперников и отпасовал на партнера – защитники прервали передачу. Мгновение спустя украинец стрелял из-за пределов штрафной – удар был заблокирован. Мяч ушел на угловой, а после подачи и скиди партнера забил Миранчук – россиянин находился в офсайде.

Аталанта заметно пыталась организовать "быстрый" гол. Бергамаски продолжали давить, но Кальяри после стартового шока постепенно пришел в себя. Перехватить инициативу, правда, не удалось. Максимум, что смогли организовать островитяне – удар Калигари со штрафного. До ворот было далековато, и Спортьелло без проблем нивелировал угрозу.

Хотя обе команды выступают в Серии А, создавалось впечатление, что Кальяри явно недотягивает до уровня элиты. Аталанта буквально сминала оборону гостей и раз за разом создавала опасность. Малиновский в борьбе пытался переправить мяч в сетку ударом головой. Получилось неточно, а рефери еще и офсайд зафиксировал. Муриэль и Миранчук пытались комбинировать даже в штрафной. От пропущенного мяча команду Ди Франческо спасало только мастерство Викарио. Голкипер совершил несколько блестящих сейвов, казалось, в безнадежных ситуациях.

"Бензина" e Аталанты хватило на чуть более получаса. Прессинг бергамасков стал не столь высоким и интенсивным. Кальяри даже удавалось переходить на чужую половину и держать мяч там. Однако "нерадзурри" таким образом только усыпили бдительность соперника. Незадолго до перерыва хозяевам удалась классная быстрая атака, в завершении которой Муриэль прорвался в штрафную и отпасовал к одиннадцатиметровой отметке на Миранчука. На этот раз никто не смог помешать Алексею забить свой третий гол за итальянский клуб.

Вторая половина началась по схожему сценарию. Аталанта давила и пыталась забить во второй раз. Да, скорости уже были не те, но Кальяри это не очень помогало. Малиновский снова оказался в эпицентре остроты. Руслан пытался создавать для партнеров, открываться под передачи и протягивать мяч на дриблингеа. На 52-й он заработал перспективный штрафной. Муриэль забрал право удара себе и попал в перекладину. Спустя мгновение колумбиец пытался отблагодарить украинца – Викарио успел прервать прострел.

И тут случилось невероятное. Кальяри сравнял. Сделать это удалось в единственно возможном стиле. Рикардо Соттиль подхватил мяч и помчался к владениям Марко Спортьелло. Молодой итальянец смог убежать сразу от четырех соперников и в ближнем бою переиграл голкипера Аталанты. На табло загорелись очень нелогичные цифры – 1:1.

Однако радоваться Эйсебио Ди Франческо и его игрокам пришлось недолго. Уже через 6 минут справедливость была восстановлена, а равновесие – нарушено. Муриэль воспользовался пасом Госенса и снова вывел Аталанту вперед. Сразу мог добавлять еще и Малновський. На этот раз ему все-таки дали бить штрафной, и только классный сейв Викарио спас от пропущенного мяча. Но и здесь островитяне не сделали выводов. Через несколько минут голкипер Кальяри капитулировал в третий раз – Шутало добил в сетку после подачи с углового.

Ряд замен от обоих тренеров прогнозируемо изменил рисунок игры. Правда, больше от этого пострадала Аталанта. Это довольно неожиданно, ведь на поле появились лидеры – Де Рон, Хатебур и Иличич. Кальяри действительно мог рассчитывать на гол. Выстрел в перекладину, комбинация Соттиля и Жоау Педро, еще несколько хороших подходов к воротам Спортьелло. Однако фортуна была на стороне хозяев.

На последних минутах бергамаски забили четвертый. После углового Малиновский классно поймал мяч за пределами штрафной и разрядил свою пушку. Викарио не без проблем справился, но Джимсити переправил мяч в сетку. Рефери справедливо зафиксировал положение вне игры.

В конце концов, Аталанта довела дело до победы и успешно стартовала в нынешнем Кубке Италии. В четвертьфинале турнира бергамаски сыграют с победителем пары Лацио – Парма.