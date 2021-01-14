Киевское Динамо определилось с вектором трансферной политики на зиму 2021 года.

"По поводу возможных покупок. Деньги УЕФА приходят малыми траншами, и основная их часть будет после завершения евросезона. Проще говоря, сейчас лишних средств нет. В поиске возможного усиления ориентируемся на свободных агентов и дешевую перспективную молодежь.

Милевский откровенно рассказал о "золотой клетке" Суркиса и несостоявшейся мечте о топ-чемпионате

Со вчерашнего дня взгляд снова обращен и на внутренний рынок. В итоге – вопрос о многомиллионных приобретениях закрыт. Фамилии Якича и Кочергина актуальны. Абады и Линкольна – уже нет. Швед Ирандуст вообще не рассматривался", – сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Отметим, что ранее сообщалось, якобы Динамо интересуется всеми вышеназванными игроками, а первым зимним новичком может стать израильтянин Лиэл Абада.

Луческу раскрыл главный секрет успеха футболиста на своем примере – тренер Динамо в необычном ракурсе