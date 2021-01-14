Профессиональная Лига, 13-й тур

Аль-Фатех – Аль-Таавон – 1:2

Голы: Бендебка, 12 – Дахим, 45+2 (АГ), Яго, 50

Нереализованные пенальти: Бендебка, 56 (Аль-Фатех), Альнабит, 90+6 (Аль-Таавон)

Команда Максима Коваля, который, к слову, начинал матч со старта, начала активно и конвертировала свое преимущество в забитый мяч – Бендебка сыграл на добивании после штрафного. За несколько секунд до перерыва экс-голкипер Динамо вытаскивал круглого из своих ворот после досадного автогола одноклубника.

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В дебюте второго тайма Коваль пропустил во второй раз. На этот раз головой забил защитник команды соперников. Через несколько мгновений автор первого мяча Аль-Фатеха не смог оформить дубль, плохо реализовав пенальти. Но это были не все неприятности на этот вечер.

Уже в добавленное арбитром время в ворота украинского кипера назначили 11-метровый. Правда, Максиму повезло – хоть он и угадал угол, мяч попал в штангу.

1:2 – обидное поражение оставило Аль-Фатех на 10 месте с 17 очками. Аль-Таавон поднялся на 4 место, имея в своем активе 21 пункт.

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