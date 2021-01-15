После выхода Барселоны в финал Суперкубка Испании стало понятно, что в решающем матче нас ждёт Эль Классико – вопрос заключался лишь в том, кто станет соперником каталонцев. Его на стадионе Ла Росаледа в Малаге решали мадридский Реал и Атлетик. На полуфинальный поединок Зинедин Зидан выставил максимально сильный состав, оставив в запасе Андрея Лунина. Только Асенсио с натяжкой можно было назвать резервистом, которому доверили место в основе.

Мадридцы начали встречу несколько активнее, в первой трети первого тайма удерживая мяч под контролем и без спешки выискивая ослабленные зоны. Такой футбол вылился в удары Модрича и Азара метров с 20-ти в руки Симону, а также в классный заброс от Каземиро на 13-й минуте – к сожалению для "бланкос", Азар в штрафной не дотянулся до мяча. Баски, в свою очередь, смело прессинговали чемпиона, ожидая шансов на контратаках. И дождались! После розыгрыша от ворот на 18-й минуте Васкес выкатил передачу точно в ноги Дани Гарсии, а тот сразу же разрезал оборону пасом на Рауля Гарсию – далее хавбек ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол. 0:1!

Реал не сразу пришёл в себя, а Рауль Гарсия мог оформить дубль уже на 23-й минуте – впрочем, удар с дистанции прошёл в метре от правой штанги. Только после этого мадридцам удалось перехватить инициативу и прижать Атлетик, однако до 35-й минуты они имели только два неточных удара Асенсио с входа в штрафную и выстрел Крооса метров с 20-ти в небо. Наказание за такой футбол прилетело на 37-й: Атлетик заработал угловой, подачу с которого выбил Бензема, а подбор остался за басками – и дальше пошла диагональ с правого фланга на левый край штрафной. Васкес пропустил её себе за спину точно на Иньиго Мартинеса, а потом ещё и сбил соперника – пенальти! Рауль Гарсия с "точки" был безжалостным. 0:2.

До перерыва Реал так и не пришел в себя, огрызнувшись лишь слабым ударом Крооса метров с 20-ти в руки Симону. На 45-й минуте Уильямс мог ещё и третий гол забить, вырвавшись один на один с Куртуа, но переиграть Тибо не удалось, а лайнсмены заметили офсайд. В конце концов, отдыхать команды отправились по комфортном преимуществе Атлетика в счёте.

На второй тайм Зинедин Зидан выпустил Начо вместо Варана, а Реал сразу же пошел в атаку. Правда, никакой остроты на первых минутах придумать не удалось, а на 54-й минуте баски могли закрыть игру: де Маркос исполнил подачу с правого фланга, а Муниаин ударом головой метров с восьми пробил в ближний угол – мяч прошел рядом со штангой! Только после такой пощёчины "сливочные" проснулись, вспомнив о своем топ-классе.

В середине второго тайма Атлетику было очень трудно. Причиной стал кураж Асенсио: на 59-й минуте Марко из-за пределов штрафной красиво пробил над перекладиной, на 62-й он же после классной комбинации с Азаром и Кроосом выстрелил в штангу с семи метров, а на 69-й хавбек решился на дальний выстрел – и снова каркас ворот сыграл за басков! Зинедин Зидан, тем временем, бросил в бой Винисиуса и Вальверде. В конце концов, Реал дожал на 73-й минуте: Каземиро получил диагональ на правый край и сбросил мяч вдоль вратарской, а Бензема получил скидку и расстрелял ворота с пяти метров – 1:2! Правда, гол могли не засчитать за офсайда. Мадридцев спас VAR.

Гарсия Марселино в ответ снял с игры Рауля Гарсию и Муниаина, выпустив на 78-й минуте Морсильо и Вильялибре. Последний мог похоронить Реал уже через несколько секунд после выхода на поле, неожиданно вырвавшись один на один с Куртуа – Асьер попытался перебросить бельгийца, однако Тибо смог дотянуться до мяча! Реал ответил голом на 83-й – Бензема получил диагональ в штрафную, качнул защитника и пробил в ближний угол, однако арбитр заметил у него офсайд. На 88-й же спасти мадридцев от поражения мог Рамос, продавивший Мартинеса и замкнувший подачу сильным ударом головой – мяч прошел рядом со штангой.

Зинедин Зидан последние минуты заменил Бензема на Мариано Диаса, надеясь на его хорошую игру головой, однако после этого атаки Реала исчезли. Атлетик ещё и начал здорово контратаковать, врываясь в штрафную "сливочных". Мадридцы же за шесть компенсированных минут не придумали ничего интереснее дальнего удар Менди над воротами. В конце концов, свисток арбитра зафиксировал победу Атлетика!

Таким образом, баски вышли в финал Суперкубка Испании. Там их ждёт Барселона. Поединок проведут 17 января на севильском стадионе Картуха.