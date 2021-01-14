Мінімальна перемога над одним із борців за виживання. Капітан Де Брюйне виснажений чорновою роботою настільки, що не має сили пробити пенальті, тож віддає провальному, але свіжому Стерлінгу (3 поспіль 11-метровий змарнував Рахім – не питайте, чому він бив знову). Брайтон агресивно пресингує біля чужих воріт і намагається возити Зінченка. Команда "чарівника" Поттера робить усе правильно, доки не доходить до вирішального удару. Сіті все одно помітно нервує – страх повторити фіаско з Вест Бромом досі живий в пам'яті. Манчестерці дозволили супернику на очах вирости в клуб, який претендує на найвищі місця. Цей Сіті не такий, як всі попередні. Вони трясуться над перемогами 1:0 не лише проти міцного Саутгемптона.

Ман Сіті переграв Брайтон і піднявся в топ-4 АПЛ – небезгрішний Зінченко з позитивним сигналом і місцем для кроку вперед

А Зінченко на цьому фоні виграшно виділяється. Людина, яку точно мало хто сподівався побачити у стількох матчах поспіль, де на кону настільки серйозні ставки. Поки його рудий "двійник" тринькає 5 з останніх 6 стовідсоткових моментів (бельгійцю простіше з 30 метрів забити, у нього точно мало б бути вже вдвічі більше голів на рахунку), український універсал знову стає одним із героїв. Цього разу його гру оцінили і статистичні портали: 5 найкращий бал серед усіх футболістів за версією SofaScore (7,4) і WhoScored (7,5), замикає трійку лідерів у FotMob (7,8). І вишенька на торті – 9 балів від традиційно дуже критичного FootballCritic, зірочка гравцю матчу.

Другий після захисника Брайтона Бернардо за кількістю відбирань (4). Абсолютний лідер за перехопленнями (4-5 за різними даними), хоча також в топ-3 тих, кого найчастіше проходили дриблінгом (3 рази). Ніхто не контактував з м'ячем частіше за Зіну (121, з відривом від переслідувачів на 14 і більше дотиків). Відповідно віддав найбільшу кількість точних передач (98, лише 6 помилок). Ще один приємний момент: серед гравців, які вийшли у стартовому складі, тільки четверо втрачали м'яч ще рідше (7). Також виграв обидві свої повітряні дуелі. А ось з єдиноборствами не склалося: виграв 4 з 9, що дуже понизило його бал від InStat (292).

Третій після КДБ (32) і Фодена (30) за кількістю передач у фінальну третину поля (29). Поступився лише Діашу (96%) в точності пасів (93%). Загалом 133 техніко-тактичні дії, також найкращий показник у матчі, дуже близько до рекорду сезону. Брак ТТД невеликий (9%). Міг би краще скластися під чистий удар, на який його вивів герой матчу Фоден. Ледь не привіз пізній гол, коли віддавав на Едерсона, а той змушений був головою вибивати під пресингом. Кілька разів перспективними пасами на Фодена розкривав оборону Брайтона.

Більшість його оборонних показників були на значно вищому рівні, ніж середні цифри в минулому сезоні АПЛ. Однак не обійшлося і без певних страждань в обороні. Екс-форвард Брюгге Персі Тау, який добряче повозив оборону київського Динамо, допомігши бельгійцям не пустити киян в ЛЧ 2019/20, частенько вмикав свій вибуховий дриблінг. Залишали Олександра і одного проти 2 суперників – довелося приводити до тями деяких необачних партнерів. Хоча українцю в більшості епізодів дуже щастило з напарником. Напрочуд надійний центрбек Рубен Діаш регулярно зміщувався в зону лівого захисника, страхуючи походи партнера в атаку та вміло обираючи, кого із суперників потрібно накривати насамперед.

How is zinchenko doing so far did he managed to cough out all the grass he ate pic.twitter.com/NYmTPw9r0d — Serame (@Serame22) January 14, 2021

Англійські вболівальники дуже суворо оцінили дуель Тау з Олександром. "Як там Зінченко, вже вдалося відкашляти всю траву, яку він з'їв?" – коментують під постом Де Брюйне про перемогу.

How about we visit Oleksandr Zinchenko handle Just to ask if his joins are still fine.. I saw him eating the grass pic.twitter.com/ZwkNrJmVyt — kenneth mntambo (@kennethmntambo) January 13, 2021

"А як щодо того, щоб ми завітали до Олександра Зінченка з простим запитанням, чи з його суглобами все гаразд? Я бачив, як він їв траву".

Percy Tau goes home and empties his pocket:



-Car keys

-iPhone

-Wallet

-Zinchenko — siyasamkela (@siyamtitshana) January 13, 2021

"Персі Тау йде додому та вивертає свої кишені: ключі від авто, айфон, гаманець, Зінченко".

"Очевидно, Персі Тау змусить Пепа Гвардіолу придбати нового лівого захисника. Зінченка чекає безсонна ніч".

️️️Clearly, Percy Tau will make Pep Guardiola to buy a new left back. Zinchenko will have a sleepless night, tbh. pic.twitter.com/j5tXl65IHe — 00:00 (@BeingSbilo) January 13, 2021

Цікаво, що офіційна Фентезі від АПЛ видала 2 бонусні бали саме хавбеку збірної України, в якого назбиралося аж 33 очки за різні корисні дії на полі (в автора вирішального гола Фодена 35), а це 4 найкращий показник у 18 турі серед всіх гравців. Багато хто не погодився з такою високою оцінкою дій Сашка, віддаючи перевагу Стоунзу чи Де Брюйне. Кепкували, що хтось щось наплутав через зовнішню схожість із бельгійцем.

if Zinchenko can improve his 1v1 defending then we don't need to buy an LB,he's been quality with the ball last few matches,0 mistakes,didn't give away the ball in his own half, got an assist and helped create a few chances too — Riddhiman (@Ridd_mcfc) January 14, 2021 Якщо не судити по одному епізоду, де українця справді повозили по газону, в усьому іншому зіграв доволі чисто і надійно. Фанати радять йому попрацювати над грою 1 в 1, і тоді можна буде обійтися без купівлі нового лівого захисника. Відзначають якість роботи з м'ячем, нульовий рівень помилок і відсутність втрат на своїй половині поля в останніх матчах, до чого додався асист і кілька створених моментів. • Rodri has improved upon last time in retaining possession well in his own half and finding options in the oppositions half.

• Cancelo is working very well in defence and attack as always

• Zinchenko is making it hard to see him sold.

• Gundogan performing well as always. pic.twitter.com/U92pyrl6E2 — Centurion Report (@100Report) January 13, 2021 "Зінченко ускладнює питання його продажу". Традиційно критичний Сем Лі на The Athletic зізнався, що розчарований вчорашніми діями Олександра. Мовляв, не варто шукати проблему в площині втоми після перерви: "Він просто зіграв не дуже добре. На цей момент Зінченко та Аке є найкращим варіантом на позиції лівого захисника, принаймні за стилем. Виступ ОЗ був незадовільним цього вечора, адже більшість контратак пройшли саме його флангом у першому таймі". Manchester Evening News наділив Зіну найгіршим балом (6) разом із не дуже помітним попереду Марезом, а також Канселу і Жезусом: "Брайтон отримав трохи приводів порадіти за його спиною на фланзі, адже лівий захисник розташовувався досить високо. Значно краще Зінченко почувався на чужій половині, його чіткий контроль біля чужого штрафного ніс у собі загрозу". Sky Sports та низка інших сайтів аналогічно приберегли похвалу до кращих часів. Both better than any Real Madrid players — Honest Ronaldo fan (@Randyz75437557) January 13, 2021 Це був незвично важкий матч для оборонців Манчестер Сіті, які вдома так часто зазвичай не страждають. Вочевидь, далися взнаки вказівки Гвардіоли більшим числом атакувати захисні порядки гостей. Якщо якихось 5 тижнів тому "містяни" найчастіше нападали, маючи 6 гравців поблизу штрафного суперника, то тепер доходило до 7-8. Помилки траплялись, однак результат гріє душу: 4 перемоги поспіль – це стільки ж, скільки за попередні 11 турів АПЛ, в які вмістилися 2 поразки та 5 нічиїх! Особливо приємно, що до останніх двох тріумфів напряму долучився Зінченко як представник найкращої оборони сезону. Цілих 8 сухих матчів не зіграв більше ніхто, як і до всього 13 пропущених навіть близько не підійшов жоден інший клуб.

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