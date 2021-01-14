Зінченко став героєм АПЛ, хоча "наївся трави" від кривдника Динамо: як українець продовжує дивувати в Ман Сіті
Манчестер Сіті зі скрипом здолав Брайтон у матчі 18 туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко став однією з головних дійових осіб справжньої битви, яку раніше б команда Гвардіоли виграла із заплющеними очима.
Мінімальна перемога над одним із борців за виживання. Капітан Де Брюйне виснажений чорновою роботою настільки, що не має сили пробити пенальті, тож віддає провальному, але свіжому Стерлінгу (3 поспіль 11-метровий змарнував Рахім – не питайте, чому він бив знову). Брайтон агресивно пресингує біля чужих воріт і намагається возити Зінченка. Команда "чарівника" Поттера робить усе правильно, доки не доходить до вирішального удару. Сіті все одно помітно нервує – страх повторити фіаско з Вест Бромом досі живий в пам'яті. Манчестерці дозволили супернику на очах вирости в клуб, який претендує на найвищі місця. Цей Сіті не такий, як всі попередні. Вони трясуться над перемогами 1:0 не лише проти міцного Саутгемптона.
Ман Сіті переграв Брайтон і піднявся в топ-4 АПЛ – небезгрішний Зінченко з позитивним сигналом і місцем для кроку вперед
А Зінченко на цьому фоні виграшно виділяється. Людина, яку точно мало хто сподівався побачити у стількох матчах поспіль, де на кону настільки серйозні ставки. Поки його рудий "двійник" тринькає 5 з останніх 6 стовідсоткових моментів (бельгійцю простіше з 30 метрів забити, у нього точно мало б бути вже вдвічі більше голів на рахунку), український універсал знову стає одним із героїв. Цього разу його гру оцінили і статистичні портали: 5 найкращий бал серед усіх футболістів за версією SofaScore (7,4) і WhoScored (7,5), замикає трійку лідерів у FotMob (7,8). І вишенька на торті – 9 балів від традиційно дуже критичного FootballCritic, зірочка гравцю матчу.
Другий після захисника Брайтона Бернардо за кількістю відбирань (4). Абсолютний лідер за перехопленнями (4-5 за різними даними), хоча також в топ-3 тих, кого найчастіше проходили дриблінгом (3 рази). Ніхто не контактував з м'ячем частіше за Зіну (121, з відривом від переслідувачів на 14 і більше дотиків). Відповідно віддав найбільшу кількість точних передач (98, лише 6 помилок). Ще один приємний момент: серед гравців, які вийшли у стартовому складі, тільки четверо втрачали м'яч ще рідше (7). Також виграв обидві свої повітряні дуелі. А ось з єдиноборствами не склалося: виграв 4 з 9, що дуже понизило його бал від InStat (292).
Третій після КДБ (32) і Фодена (30) за кількістю передач у фінальну третину поля (29). Поступився лише Діашу (96%) в точності пасів (93%). Загалом 133 техніко-тактичні дії, також найкращий показник у матчі, дуже близько до рекорду сезону. Брак ТТД невеликий (9%). Міг би краще скластися під чистий удар, на який його вивів герой матчу Фоден. Ледь не привіз пізній гол, коли віддавав на Едерсона, а той змушений був головою вибивати під пресингом. Кілька разів перспективними пасами на Фодена розкривав оборону Брайтона.
Більшість його оборонних показників були на значно вищому рівні, ніж середні цифри в минулому сезоні АПЛ. Однак не обійшлося і без певних страждань в обороні. Екс-форвард Брюгге Персі Тау, який добряче повозив оборону київського Динамо, допомігши бельгійцям не пустити киян в ЛЧ 2019/20, частенько вмикав свій вибуховий дриблінг. Залишали Олександра і одного проти 2 суперників – довелося приводити до тями деяких необачних партнерів. Хоча українцю в більшості епізодів дуже щастило з напарником. Напрочуд надійний центрбек Рубен Діаш регулярно зміщувався в зону лівого захисника, страхуючи походи партнера в атаку та вміло обираючи, кого із суперників потрібно накривати насамперед.
Англійські вболівальники дуже суворо оцінили дуель Тау з Олександром. "Як там Зінченко, вже вдалося відкашляти всю траву, яку він з'їв?" – коментують під постом Де Брюйне про перемогу.
"А як щодо того, щоб ми завітали до Олександра Зінченка з простим запитанням, чи з його суглобами все гаразд? Я бачив, як він їв траву".
"Персі Тау йде додому та вивертає свої кишені: ключі від авто, айфон, гаманець, Зінченко".
"Очевидно, Персі Тау змусить Пепа Гвардіолу придбати нового лівого захисника. Зінченка чекає безсонна ніч".
Цікаво, що офіційна Фентезі від АПЛ видала 2 бонусні бали саме хавбеку збірної України, в якого назбиралося аж 33 очки за різні корисні дії на полі (в автора вирішального гола Фодена 35), а це 4 найкращий показник у 18 турі серед всіх гравців. Багато хто не погодився з такою високою оцінкою дій Сашка, віддаючи перевагу Стоунзу чи Де Брюйне. Кепкували, що хтось щось наплутав через зовнішню схожість із бельгійцем.
Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у дербі
Дивіться відео всіх дій Зінченка в матчі Ман Сіті – Брайтон 13 01 2021