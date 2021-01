В серии послематчевых пенальти 29-летний француз пробил в стиле Дэвида Бекхэма на Евро-2004. "Какой он все же болван!", – сразу мелькнуло в голове. К счастью, ошибка Гризманна не стала роковой благодаря молодому кантерано Барсы – Рики Пучу. Парень хладнокровно реализовал свой удар, спасая звездного партнера, как и всю команду, от серьезных проблем. Промах "маленького принца" мгновенно превратился в топ-тренд в социальных сетях. Гризи уничтожали смешными мемами, но сам нападающий держится положительной волны. Более того, он лично "лайкнул" несколько насмешек.

Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (пен. 2:3) – видео промаха Гризманн

Griezmann has jokingly liked a tweet mocking his horrible penalty yesterday. pic.twitter.com/M1s581gUdO