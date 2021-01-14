"Шахаб бойкотирует тренировки в дубле? Думаю, сегодня-завтра он уже там будет тренироваться. Однако, как долго, посмотрим по его самоотдаче. Есть тренеры дубля, которые вынесут вердикт. На конкретный срок в дубль мы его не отправляли.

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Обменять Шахаба на Перовича? Футболист и агент говорят, что есть такое предложение, но никакого конкретного и внятного предложения в клуб не поступало. Если футболист одной ногой уже в другом клубе и в Олимпике больше себя не видит, то мы не против, чтобы он ушел сейчас. Но все должно быть цивилизованно.

Ранее у нас с Зарей никаких проблем или недопониманий не было. Надеюсь, и дальше не будет. Но, если нам поступит предложение, которое устроит все стороны, готовы отпустить Шахаба", – цитирует Гельзина Meta-ratings.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписаном предварительном контракте с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – в обоих по 8 голов.

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