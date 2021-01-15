Україна

Динамо не витрачатиме великі суми на трансфери – вже відомі актуальні варіанти підсилення для киян.

Борис Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі – українець може продовжити кар'єру в екзотичній першості.

Олімпік готовий відпустити Шахаба вже взимку і чекає конкретних пропозицій від Зорі.

Максим Коваль не пропустив з пенальті у компенсований час, але команда екс-динамівця програла напружену дуель. Тим часом АЕК наших Шахова та Чегринського вже вибрався на друге місце в Греції.

Світ

Мадридський Реал поступився Атлетіку із Більбао у півфіналі Суперкубка Іспанії. У вирішальному матчі ми не побачимо Ель Класіко. Щоправда, там може не зіграти Ліонель Мессі.

Лука Йовіч після потрясінь на Сантьяго Бернабеу повернувся в німецький Айнтрахт.

Колишній президент Мілана, який зараз розвиває Монцу, Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні через проблеми із серцем.

Маліновський вийшов у стартовому складі та допоміг Аталанті пробитися у чвертьфінал Кубка Італії.

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