Головні новини 14 січня: Реал ганебно вилетів від Атлетіка, Маліновський допоміг Аталанті вийти у чвертьфінал Кубка
"Футбол 24 презентує дайджест головних подій за четвер, 14 січня.
Україна
Динамо не витрачатиме великі суми на трансфери – вже відомі актуальні варіанти підсилення для киян.
Борис Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі – українець може продовжити кар'єру в екзотичній першості.
Олімпік готовий відпустити Шахаба вже взимку і чекає конкретних пропозицій від Зорі.
Максим Коваль не пропустив з пенальті у компенсований час, але команда екс-динамівця програла напружену дуель. Тим часом АЕК наших Шахова та Чегринського вже вибрався на друге місце в Греції.
Світ
Мадридський Реал поступився Атлетіку із Більбао у півфіналі Суперкубка Іспанії. У вирішальному матчі ми не побачимо Ель Класіко. Щоправда, там може не зіграти Ліонель Мессі.
Лука Йовіч після потрясінь на Сантьяго Бернабеу повернувся в німецький Айнтрахт.
Колишній президент Мілана, який зараз розвиває Монцу, Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні через проблеми із серцем.
Маліновський вийшов у стартовому складі та допоміг Аталанті пробитися у чвертьфінал Кубка Італії.
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