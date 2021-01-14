Главный тренер Барселоны Рональд Куман не уверен, что аргентинский форвард "блаугранас" Лионель Месси сможет помочь команде в финальной битве за Суперкубок страны.

"Что касается Месси, то мы должны подождать еще несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть", – цитирует Кумана издание AS.

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Напомним, накануне Барселона лишь в серии пенальти смогла пройти Реал Сосьедад в полуфинале Суперкубка Испании. Лионель не попал даже в заявку на поединок – сообщалось, что аргентинец чувствует дискомфорт после повреждения в матче Ла Лиги против Гранады.

В финале Суперкубка Испании Барселона сыграет с победителем пары Реал – Атлетик. Матч состоится в воскресенье, 17 января.

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