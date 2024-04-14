Седьмую команда УПЛ 2023/24 принимала лидера. Невероятно, но факт: Игор Йовичевич и Патрик ван Леувен проиграли оба предыдущих матча "горняков" против полтавского клуба. Матч, как и онлайн-трансляция Ворскла – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Активный многочисленный прессинг гостей на старте встречи. Ворскла защищается линиями по 5-6 защитников, не чураясь садиться глубоко с первых же минут. Шахтер пытается регулярно забрасывать из глубины на фланги. В основном эти лонгболы летят на Зубкова справа. Первая попытка Матвиенко перевести на Кевина слева оказалась провальной.

Ворскла – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Быстро зарабатывают дончане угловой. Исенко ошибается на выходе, но Сикан не замыкает сброс Бондаренко. Выстрел Судакова блокируют. Хозяева же моментами очень перспективно вылетают в контратаки. Мякушко накрутил в центре поочередно двух игроков Шахтера, но Якубу и Степанюк не оставили нормальных вариантов развить выход 3 в 3 – оба залезли в офсайд. Брутально врезается Сиссоко в ногу Судакова. Прикладывают лед. После матча Пушич скажет, что именно это для него красная карточка, в отличие от удаления Зубкова.

Пока Георгий страдает от болевых ощущений на газоне, он также рассказывает партнерам, как надо держать ширину и открываться под передачи. Профи! Команда Долганского начала делать все более веселые рейды на чужую половину, но это ее и погубило. Судаков перехватил мяч у Мякушко, Кеви подхватил и разогнался так, что и след простыл. Бразилец круто ворвался в штрафную, внеся полный хаос в оборонительные порядки, но его успели поддержать двое партнеров. Исенко ногами парировал удар Зубкова, но никто не накрыл Сикана, который спокойно добил с нескольких метров.

Были возможности и у хозяев. Массированную атаку завершили ударом по центру. Резник на месте, как и в еще одном эпизоде. Классный заброс слева на Якубу, перевод за спины на Степанюка, который принял грудью и вываливался на свидание с голкипером. Но как же вовремя вышел экс-вратарь Ворсклы к линии штрафной! Похоже, Степанюку помешал и определенный дискомфорт в бедре, за которое он постоянно держится.

Интересный эпизод на боковой линии поля в одной из пауз. Пушич на английском с помощью переводчика подробно объясняет Кевину тактику прессинга в этой встрече. Азаров классно катит низом через несколько линий обороны. Кевин снова блестяще включается, но Зубков не замыкает острый прострел бразильца. Как же жестко накрывает Сиссоко Судакова – снова с мячом будто готов и ногу выдернуть. Интересная дуэль. Кевин на удивление технично отыграл соперника и бросил на ход. Судаков разогнал атаку и тонко отдал за спины. Сикан долго примерялся под удар, хотя тут и свой партнер Конопля несколько помешал пробить быстрее.

Качественно комбинирует Шахтер на старте второй половины. Бондаренко лупит рядом со стойкой, а затем катит под врывание Конопли – лишь в самом сердце вратарской остановили эту атаку, не позволив Сикану пробить. Исенко парировал перед собой опасный удар, а Зубков налетел на добивание, ударив с разгона по голове. Возможно, не самым сильным оказался удар, но выглядело жестко. Александр Омельченко выписал красную карточку. На VAR Денис Шурман посоветовал коллеге пойти проверить повторы, но главный судья своего решения не изменил.

Сразу же идет ход Пушича. Вместо Кевина – центральный хавбек Марлон Гомес. Какую же очередную конфетку выдает Судаков на ход Бондаренко, но Артем бежал на свидание с голкипером настолько медленно, что позволил Павлюку себя догнать и чисто выбить уже в штрафной. Ковталюк заменил Якубу, но на атакующей мощи Ворсклы это сказалось так же слабо, как и удаление Зубкова. Пушич освежил атаку и центр поля. Траоре и Назарина заменили Сикана с Бондаренко.

Судаков получил повреждение, а затем ещё и судороги настигли. Азаров попросил замену для партнера. Вышел Степаненко. К слову, Георгий признался, что 15 минут терпел на поле боль, в частности из-за судорог, но в итоге таки не выдержал и сошел с поля. Ворскла так и не смогла выдать хоть что-то похожее на финальный штурм. Кане на 90+3 минуте забросил в штрафную, но Степаненко плотно отработал с Ковталюком – без шансов на точный удар. Исенко полетел в штрафную на подачу углового, однако команда Пушича спокойно все подчищает. Долганский, в конце концов, признает: у его команды против низкого блока особых идей нет.

Это уже 8 подряд победа Шахтера во всех внутренних турнирах в 2024 году, хотя стоит уточнить, что триумф над Александрией пришел не на поле. В то же время впервые за 7 матчей "горняки" смогли забить лишь 1 гол. Шахтер набирает 52 балла и восстанавливает 4-очковое преимущество над Динамо, вышедшим на 2 место после второй подряд осечки Кривбасса. Ворскла остается на 7 позиции (30 очков), готовясь по сути уже к финалу Кубка Украины именно против лидера УПЛ.

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство