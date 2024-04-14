"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве Арсенала с Астон Виллой, которой было критически важно удержать место в зоне Лиги чемпионов. Бирмингемцы начинали туры на четвертой позиции, но преимущество над пятой (там засел Тоттенхэм) держалась на минимальной разнице голов. При таком раскладе команду не устраивала даже ничья.

Для "канониров" поединок имел еще более важное значение В случае победы они бы не только вернулись на вершину АПЛ, но и оторвались от Ливерпуля на три очка – такого шанса до конца сезона может уже и не выпасть. Под эту задачу Микель Артета выпустил в старт Зинченко. Украинец вышел в основе на матч АПЛ третий раз подряд.

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В первом тайме Арсенал имел ощутимое игровое преимущество, упустив несколько голевых моментов. 32 раза хозяева касались мяча в штрафной, в то время как гости имели только 5 касаний. По ожидаемой остроте ударов и пасов доминирование выглядело тотальным – как и по моментам.

Уже на 11-й минуте Троссар открылся под проникающую передачу Хаверца и пробивал с левого угла вратарской, заставив Мартинеса выполнять сейв. На 18-й Жезус ударом головой с линии вратарской замыкал навес Сака (над воротами), а на 20-й Эдегор запустил Сака на правый край штрафной. Тот качнул защитника и бахнул с левой, но рикошетом от Торреса мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Еще два топ-возможности "канониры" упустили перед перерывом. Сначала Троссар замыкал прострел Жезуса, пробивая с пяти метров и попав в Мартинеса. Еще через минуту Сака влетел в штрафную и закрутил в дальний угол – рядом со стойкой!

Впрочем, Астон Вилла тоже могла забивать, причем уже на 2-й минуте. Макгинн выиграл подбор после выноса головой от Зинченко, после чего пробил в голову Троссару. Мяч отскочил на правый край штрафной, а Уоткинс оттуда нанес удар головой – и едва не перебросил Райю! На 39-й же Габриэл напугал Эмирейтс, выбив мяч в спину Зинченко и вызвав контрвыпад. Уоткинс завершил его ударом, попав в дальнюю штангу!

Это были неприятные мгновения, но не системные. Арсенал имел существенное преимущество и должен был конвертировать его в победу – впрочем, не все произошло, как думалось. Северные лондонцы расклеились. Что и говорить, когда за 30 минут второго тайма команда сделала только 4 прикосновения к мячу в штрафной.

На 62-й минуте хозяева могли и пропустить. Тилеманс отобрал мяч у Зинченко и пробивал с левого угла штрафной – перекладина спасла Арсенал! Подопечные Микеля Артеты сразу же ответили контратакой с пасом Сака на линию полукруга, откуда стрелял Жезус. Без проблем для Мартинеса.

Этот момент стал последним для северных лондонцев. Вообще, после перерыва претендент на чемпионство нанес всего 5 ударов. К сожалению для фанов Арсенала, это еще был не самый худший факт.

Катастрофа случилась позже. 84-й минуте Астон Вилла провалила угловой, но выиграла подбор и провела атаку вторым темпом. В ее завершении Динь прострелил с левого фланга, а мяч проскочил мимо трех футболистов Арсенала во вратарской площадке (не считая голкипера). Бэйли наказал за расконцентрацию, замкнув на дальней штанге – 0:1!

На 87-й же бирмингемцы шокировали вторым голом. Жоржинью обрезался на чужой трети, после чего Тилеманс вынес сферу вперед на Уоткинса. Олли избежал офсайда и выиграл единоборство у Смита-Роу, выскочив на рандеву с Райей – а затем перебросил Давида. 0:2. На Эмирейтс стояла гробовая тишина.

Арсенал капитулировал, чудом не пропустив в третий раз ("вилланы" разрывали в контратаках). В конце концов, финальный свисток зафиксировал катастрофическое поражение северных лондонцев – они остались в двух очках от вершины АПЛ, где закрепился Манчестер Сити. Единственным утешением для украинских фанов "канониров" является отсутствие вины Зинченко в пропущенных голах (да и вообще украинец провел хорошую игру).

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