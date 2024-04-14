В поединке 32-го тура чемпионата Италии Сассуоло на своем поле не удержал победу над Миланом (3:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Милан в матче с Сассуоло пропустил уже на 4-й минуте: Торстведт обыгрался с партнером на правом фланге и сбросил под удар Пинамонте. Спортьелло, заменивший травмированного Меньяна, не успел среагировать на мощный удар низом в левый угол.

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Не прошло и пяти минут, как хозяева удвоили свое преимущество: Лорьянте убежал от защитников, ворвался по левому флангу во вратарскую и пробил – Спортьелло в падении отбил перед собой, но Арман добил в сетку.

Через мгновение уже Консильи пришлось спасать Сассуоло, потянув удар Чау головой под перекладину.

Чувкуезе сумел один гол отквитать, но офсайд оставил счет без изменений. Однако Леау вскоре все-таки возродил интригу, обыграв двух защитников и результативно пробив из пределов штрафной мимо еще двух защитников и голкипера.

Милану хватало желания как можно быстрее сравнять, но удары не достигали цели. В концовке тайма Консильи дважды подряд спас Сассуоло от верного гола: сначала он среагировал на мощный выстрел Флоренци, а через мгновение успел на добивание от Эрнандеса. Сумасшедшая игра от 37-летнего кипера!!!

Сразу после отдыха Пинамонти оказался на газоне после навеса во вратарскую и Сассуоло требовал пенальти – арбитр проигнорировал эпизод. Это добавило злости команде и вскоре Милан пропустил в третий раз: Дефрель, выйдя на замену, оттянул на себя защитников, выкатил роскошный пас на линию вратарской на Лорьянте, который и сделал счет 3:1.

Милан этот гол не смутил, и уже через 6 минут Йович снова сократил до минимума: Консильи в прыжке отбил мяч после удара с острого угла, но сфера прилетела прямо на ногу Луке. Почти сразу Чуквуезе сравнял, но снова офсайд украл гол у нигерийца. Был свой стопроцентный момент и у Пулишича, но Консильи в этот вечер поймал кураж.

За 5 минут до завершения основного времени Милан все-таки оформил камбек: только что вышедший на замену Окафор оказался самым расторопным во вратарской Сассуоло и добил сферу в сетку после навеса с углового. Через мгновение Жиру был обязан выводить "россонери" вперед, но после передачи Пулишича пробил по воробьям.

Ничья принесла Милану 69 очков и оставила на второй строчке турнирной таблицы Серии А, Сассуоло набрал 26 пунктов и пребывает на предпоследнем месте.

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