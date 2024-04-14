Заря не побеждала в двух матчах подряд, а вот Черноморец удержал победу над Александрией в прошлом туре. В начале игры луганчане были немного активнее и повели в счете на 12-й минуте. После подачи Бутко Салюк, которого сватали в шведский Хаммарбю, ошибся позиционно, а Горбач, права на которого принадлежат Динамо, головой замкнул подачу.

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После этого Заря имела две попытки издали от Антюха и Батагова, но оба раза Варакута совершал сейвы. По-настоящему остро было на 36-й минуте. Горбач пяткой в прыжке перебросил защитника и отдал на ход Яцику, который убежал от защитника, убрал второго и пробил, но голкипер и здесь классно сыграл. Первая половина завершилась с бешеным преимуществом Зари по ударам – 13:4.

Второй тайм также начался с атак луганчан. Яцик протащил мяч в штрафную и отдал на Антюха, а тот пробил в ближний угол – снова Варакута. Черноморец попытался поконтролировать мяч, а Заря отвечала острыми атаками. Так, дважды немного неточно пробивал Горбач (моменты создали Яцик и Антюх). Под конец встречи Заря подсела, а Черноморец попытался отыграться, а луганчане едва не удвоили преимущество, но Жуниор Рейс не реализовал выход один на один.

Таким образом, Заря набрала 26 очков и поднялась на 10 место, обогнав Колос и Александрию. Черноморец с 29 пунктами остался восьмым.

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