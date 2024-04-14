Полесье в прошлом туре наконец-то прервало длительную безвыигрышную серию, которая насчитывала 8 матчей в УПЛ, а Колос не знает вкуса побед уже 5 игр. Повести в счете могли ковалёвцы – Бурду не удержали на угловом, но Кудрик справился с ударом экс-защитника Динамо.

Заря минимально победила Черноморец и оторвалась от зоны вылета – воспитанник Динамо забил единственный гол

Полесье ответило мощным выстрелом Крушинского – Фесюн на месте. Артем Козак навесом нашел Луифера Эрнандеса на 11-метровой отметке, венесуэлец пробил с отскоком от газона – снова классный сейв голкипера. До конца первого тайма опасных моментов больше и не возникало.

После перерыва снова команды демонстрировали вязкий футбол, в котором было немало борьбы. А на 58-й минуте Ильин едва не забил шедевр – вингер пробил с правого края штрафной и попал в перекладину, Кудрик был бессилен. Уже через минуту Ильин получил желтую за симуляцию. Еще один момент Колоса не реализовал Безбородько, который не смог замкнуть прострел с левого фланга.

Полесье же ответило голом. Танковский вышел на поле на 82-й минуте, и мгновенно вывел житомирян вперед ударом с метров 25-ти – рикошет от защитника дезориентировал Фесюна. Демченко мог сравнять счет под занавес поединка, но пробил чуть выше со штрафного.

Шахтер домучил победу над Ворсклой в матче УПЛ и оторвался от Динамо – удаление Зубкова, травма Судакова, магия Кевина