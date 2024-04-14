Осечка Атлетика в матче с Вильярреалом гарантировала "сливочным" место в Лиге чемпионов. За 7 туров до финиша отрыв Реала составляет 21 очко и лучшие результаты в очных встречах.

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Неудача Атлетика радует еще одних украинцев – Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Их Жирона сохранила хотя бы 8 очков запаса над басками. Впрочем, здесь о гарантии ЛЧ может быть речь не раньше 34-го тура.

Добавим, что Реал продолжает борьбу и в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Лунин и компания расписали ничью 3:3 в первом матче четвертьфинала против Ман Сити. Повторная встреча в Манчестере состоится уже 17 апреля.

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