Андрею Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими" в матч с Мальоркой (1:0) в 31 туре Ла Лиги. Всего в этом сезоне Реал пропустил лишь 20 мячей.

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"Сливочные" повторили свой рекорд, который держался с сезона 1987/88. Тогда Реал также пропустил лишь 20 голов за 31 один тур. В итоге кампании 36-летней давности мадридцы завоевали титул чемпиона Испании.

В текущем сезоне Карло Анчелотти использовал в Реале двух вратарей – Кепу Аррисабалагу и Андрея Лунина. Испанец пропусти девять голов в 12 матчах, а украинец – 11 в 19 играх. Стоит заметить, что у Лунина 10 "сухих" матчей в чемпионате Испании.

Реал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице с 78 очками. Барселону "сливочные" опережают на восемь баллов.

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