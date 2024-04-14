Интер расписал ничью с Кальяри (2:2) в 32 туре Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Никто уже не отберет у Интера чемпионство. Отрыв от конкурентов космический, а "нерадзурри" еще и демонстрируют лучший футбол в Серии А. Осталось все зафиксировать официально.

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Интер довольно быстро открыл счет, когда Тюрам замкнул прострел Алексиса Санчеса. Барелла мог удвоить преимущество с передачи Димарко, но помешал офсайд.

Кальяри неплохо отвечал: возникали моменты у Лувумбо, с перспективной позиции бил Шомуродов. Однако в воротах хозяев надежно стоял Зоммер.

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Второй тайм миланцы начали с тотального контроля, однако закрепить преимущество снова не удавалось. Дальние удары Чалханоглу и Димарко стали добычей голкипера.

Гости неожиданно сравняли счет, когда Лувумбо сбросил под удар Шомуродову. Кальяри еще раз отпустил Интер вперед. Мяч попал в руку Мины в штрафной площади – Чалханоглу реализовал пенальти.

Впрочем, удержать победу Интер снова не сумел. Сработали замены Клаудио Раньери – гол сделали джокеры Виола и Лападула. Джанлука подыграл рукой, но арбитры это проигнорировали.

На последних секундах Кальяри вообще имел шанс вырвать три пункта. Виола с передачи Лападулы пробил в руки Зоммеру, завершая контратаку.

Интер лидирует в Серии А с 14-очковым гандикапом. "Нерадзурри" точно будут играть в следующем сезоне Лиги чемпионов. Кальяри с 31 баллом остался на 14 месте.