Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас – очередное фиаско на Энфилде может стоить чемпионства
В рамках программы дня в 33-м туре АПЛ 2023/24 не обошлось без сенсации. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2023/24, 33-й тур
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1
Голы: Эзе, 14
Вест Хэм – Фулхэм – 0:2
Голы: Перейра, 9, 72
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Последняя неделя для Ливерпуля оказалась тяжелой. После ничьей с МЮ мерсисайдцы потеряли первую позицию в АПЛ, отстав от нее на два очка, а в четверг команда потерпела разгром от Аталанты на Энфилде. Подопечные Юргена Клоппа должны были реабилитироваться в домашней игре против Кристал Пэлас.
Впрочем, реабилитация превратилась в катастрофу. Ливерпуль пропустил уже на 14-й минуте. Митчелл ворвался на левый край штрафной под проникающий пас от Олисе, после чего выкатил катбек на Эзе – а тот в касание прошил Алиссона. 0:1! А еще через две минуты лондонцы могли удвоить свое преимущество в результате выхода Матета один на один (ван Дейк поскользнулся и выпустил Жана-Филиппа). Нападающий перебросил Алиссона, но Робертсон успел выбить сферу с линии ворот.
Вообще у Кристал Пэлас было немало хороших моментов. В частности, Матета дважды пробивал головой из пределов вратарской (один раз неточно, а в другом случае спас Алиссон). Впрочем, Ливерпуль был значительно активнее и острее – мерсисайдцы нанесли 21 удар (18 из пределов штрафной), 6 раз попали в створ, дважды пробили в каркас и наиграли на 2,87 ожидаемых голов.
На 29-й минуте супершанс упустил Диас, который стрелял нескольких метров (Хендерсон парировал). Перед этим Эндо бахнул в перекладину. На 56-й Нуньес замыкал скидку ван Дейка после углового, попав в колено киперу, а на 72-й Жота отыграл и его – Клайн спас Кристал Пэлас на линии ворот. В компенсированное время Салах умудрился из пределов вратарской попасть в стойку.
Несмотря на 7 компенсированных минут, подопечные Юргена Клоппа не смогли отыграться. Ливерпуль потерпел сенсационное поражение, оставшись в двух очках от первой позиции – и теперь мерсисайдцы молятся, чтобы Арсенал не выиграл у Астон Виллы. "Канониры" в начале тура имели аналогичное количество очков.
В параллельном поединке Вест Хэм бесславно сгорел Фулхэму. 0:2. Героем стал Андреас Перейра, который оформил дубль. "Коттеджеры" прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, а "молотобойцы" не смогли обойти МЮ в турнирной таблице.
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