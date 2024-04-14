Лунин свирепствовал в матче против Мальорки – испанские СМИ озвучили виновника гнева украинца
Голкипер Реала Андрей Лунин разгневался из-за действий арбитров в матче против Мальорки (1:0) в 31 туре Ла Лиги.
Украинец сыграл ключевую роль в победе "сливочных" над клубом с Балеарских островов. Андрей Лунин совершил несколько важных сейвов, в частности парировал удар Дардера, но едва не пропустил на гол на последних секундах после дуэли с Муричи. После матча голкипер Реала раскритиковал арбитраж.
Лунин помог Реалу повторить рекорд в Ла Лиге, который держался более 30 лет
"Это явный удар, явный фол. Этого не может быть", – приводит слова Андрея Defensa central.
Напомним, в компенсированное время ко второму тайму Муричи откликнулся на высокую подачу в штрафную площадь. Лунин поймал мяч, но из-за столкновения с нападающим Мальорки выпустил его из рук и упал. Муричи пробил, но не попал в пустые ворота. Арбитр матча никак не отреагировал на эпизод.
Реал удержал победу над Мальоркой – Чуамени забил шедевр, Лунин спас эпическим сейвом, а потом едва не привез гол