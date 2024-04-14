Украинец сыграл ключевую роль в победе "сливочных" над клубом с Балеарских островов. Андрей Лунин совершил несколько важных сейвов, в частности парировал удар Дардера, но едва не пропустил на гол на последних секундах после дуэли с Муричи. После матча голкипер Реала раскритиковал арбитраж.

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"Это явный удар, явный фол. Этого не может быть", – приводит слова Андрея Defensa central.

Напомним, в компенсированное время ко второму тайму Муричи откликнулся на высокую подачу в штрафную площадь. Лунин поймал мяч, но из-за столкновения с нападающим Мальорки выпустил его из рук и упал. Муричи пробил, но не попал в пустые ворота. Арбитр матча никак не отреагировал на эпизод.

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