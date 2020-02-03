Барселона удержала тяжелейшую победу над Леванте благодаря двум голам Фати за минуту и сейвам тер Штегена

Заключительный матч 22-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Леванте завершился натужной победой каталонцев (2:1).

Матч начался в невысоком темпе без особых моментов. Леванте неплохо оборонялся, пытаясь на каждый подход "блаугранас" к собственным воротам отвечать контратаками – в частности, уже к 5-й минуте команды обменялись двумя угловыми. Первый реальный момент случился аж на 13-й, когда Фати разогнался по левому флангу и выкатил передачу на Месси, выстрелившего метров с 15-16 мимо правой штанги.

На 17-й Лионель мог отличиться в результате неудачного выноса Айтора, сместившись на линию полукруга перед штрафной и пробив низом. Голкипер Леванте поймал мяч, однако уже через две минуты Гризманн принял диагональ от Альбы, выскочил один-на-один и покатил метров с 14-ти в дальний угол – рядом со штангой! "Лягушки" сразу же огрызнулись прорывом Моралеса на край штрафной с прострелом на пустые ворота, после чего произошла суматоха. Ситуацию разрядил свисток об офсайде у Рохера Марти.

Интенсивность игры повысилась, и Леванте, несмотря на очень хорошие по развитию контратаки, начал нервничать. В частности, на 21-й минуте Мелеро срезал подачу с углового в дальний угол собственных ворот (мяч разминулся с каркасом в считанных сантиметрах), на 22-й из пределов штрафной стрелял Ракитич (высоко), а на 29-й Айтор взял мощный выстрел Лионеля Месси метров с 20-ти.

В конце концов, оборона "лягушек" треснула на 30-й минуте: Месси выдал разрезную передачу из глубины на ход Фати, который "сделал" на скорости защитника, вышел один-на-один с Айтором и пробил ему между ног – 1:0! Ровно через минуту Лео снова выкатил пас на левый край штрафной, где всё тот же Фати качнул Мирамона и выстрелил в ближний угол низом – и снова мяч пролетел между ног Айтора. 2:0.

Добить соперника на 36-й и 45-й минутах могли Семеду и Гризманн, однако слалом первого с обводкой двух защитников в штрафной завершился мощным ударом в перекладину. Антуан же замыкал прострел Нелсона на линию вратарской, однако сделал это настолько слабо и неточно, что показалось, будто француз и не хотел забивать.

После перерыва Барса продолжила доминировать, позволяя себе даже играться с соперником. Таким образом каталонцы могли забить на 51-й минуте, когда Фати ворвался в штрафную, вытянул на себя Айтора и выкатил пас на Месси – Лео бил в пустые ворота и попал в защитника, а Бускетс с добивания запустил мяч над крестовиной. Было ещё несколько опасных подходов, но Леванте именно в этот момент неожиданно начал оживать. Так, на 54-й минуте тер Штеген спас при мощном ударе Моралеса метров с 18-ти. Теперь уже Рочина ловил отскок и бил по пустым воротам, но получилось выше ворот.

Через минуту Марк-Андре выручил каталонцев, вытащив замыкания прострела Рочины в исполнении Мелеро – Гонсало стрелял с линии вратарской, но голкипера прошить не сумел. Пако Лопес не сдавался, бросив в бой Майораля и Эрнани. На 66-й минуте последний снова заставил Камп Ноу аплодировать немецком вратарю, выстрелив метров с 23-х под перекладину с неприятной подкруткой. тер Штеген парировал. На 69-й хавбек повторил свою попытку примерно с той же дистанции, однако закрутить мяч в дальний угол ему не удалось. У Барсы за все это время можно вспомнить разве что заблокированный дальний удар Месси, а также ряд фолов.

Кике Сетьен отреагировал на изменение ситуации заменой Гризманна на Роберто. После этого каталонцы забегали: так, на 71-й Месси стрелял в створ с линии штрафной, 74-й минуте Фати замыкал подачу с правого фланга в падении через себя (немного неточно), а на 76-й Лео ворвался на правый край штрафной и оказался прямо перед Айтором – голкипер сократил угол обстрела и парировал удар аргентинца!

Впрочем, Леванте тоже не пас задних, едва не отквитав один гол на 82-й минуте: Тоньо прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной, откуда выстрелил Барди – тер Штеген выручил Барсу! На 87-й же Марти воспользовался ужасной ошибкой защитников "блаугранас", вырвавшись один-на-один с голкипером и пробив над воротами. Хозяева огрызнулись дальним выстрелом Ракитича по центру – без проблем для Айтора. Также на 90-й опасно стрелял над перекладиной Месси.

В конце концов, в компенсированное время Леванте забил благодаря неожиданный ошибке прекрасного тер Штегена. Впрочем, Марка-Андре можно понять – Рочина очень сильно выстрелил метров с 25-ти с неожиданным отскоком от газона. Мяч пролетел у руки тер Штегена. К сожалению для "лягушек", отыграться им не удалось, но матч завершился под аккомпанемент их атак. Финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу Барселоны – 2:1!

Таким образом, Барселона набрала 46 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице. До Реала – три пункта, от Хетафе и Севильи – семь. Леванте, имея в активе 26 зачётных баллов, держится на тринадцатой строчке.