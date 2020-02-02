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Барселона – Леванте: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

21:56 263 Читати українською
Барселона – Леванте: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Барселона – Леванте: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Барселона в рамках 22-го тура чемпионата Испании принимает Леванте. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 22-го тура Ла Лиги Барселона – Леванте начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Де Йонг – Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Пенья, Роберто, Умтити, Фирпо, Кольядо, Пуч, Артур

Леванте: Айтор – Мирамон, Везу, Поштиго, Тоньо – Рочина, Вукчевич, Мелеро, Кампанья – Рохер, Моралес

Запасные: Карденас, Коке, Дуарте, Клерк, Барди, Майораль, Эрнани

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