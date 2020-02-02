Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Фаті за хвилину та сейвам тер Штегена

Завершальний матч 22-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Леванте завершився натужною звитягою каталонців (2:1).

Матч розпочався у невисокому темпі без особливих моментів. Леванте непогано оборонявся, намагаючись на кожен підхід "блаугранас" до власних воріт відповідати контратаками – зокрема, вже до 5-ї хвилини команди обмінялися двома кутовими. Перший реальний момент стався аж на 13-й, коли Фаті розігнався лівим флангом та викотив передачу на Мессі, який вистрілив метрів з 15-16 повз праву стійку.

На 17-й Ліонель міг відзначитись внаслідок невдалого виносу Айтора, змістившись на лінію напівкола перед штрафним та пробивши низом. Голкіпер Леванте спіймав м'яч, однак вже за дві хвилини по цьому Грізманн прийняв діагональ від Альби та вискочив віч-на-віч, покотивши метрів з 14-ти у дальній кут – поруч зі стійкою! "Жаби" одразу ж огризнулися проривом Моралеса на край карного майданчика з прострілом на порожні ворота, після чого сталася метушня. Ситуацію розрядив свисток про офсайд у Рохера Марті.

Інтенсивність гри підвищилась, і Леванте, попри дуже хороші за розвитком контратаки, почав нервувати. Зокрема, на 21-й хвилині Мелеро зрізав подачу з кутового у дальній кут власних воріт (м'яч розминувся з каркасом у лічених сантиметрах), на 22-й з меж штрафного стріляв Ракітіч (високо), а на 29-й Айтор взяв потужний постріл Ліонеля Мессі метрів з 20-ти.

Зрештою, оборона "жаб" тріснула на 30-й хвилині: Мессі видав розрізну передачу з глибини на хід Фаті, який "зробив" на швидкості захисника, вийшов сам на сам з Айтором і пробив йому поміж ніг – 1:0! Рівно за хвилину Лео знову викотив пас на лівий край карного майданчика, де все той же Фаті хитнув Мірамона та вистрілив у ближній кут низом – і знову м'яч пролетів між ногами Айтора. 2:0.

Добити суперника на 36-й та 45-й могли Семеду та Грізманн, однак слалом першого з обіграшом двох захисників у штрафному завершився потужним ударом у поперечину. Антуан же замикав простріл Нелсона на лінію воротарського, однак зробив це настільки кволо й неточно, що здалося, ніби француз і не хотів забивати. Зрештою, перший тайм завершився всього з одним ударом Леванте по воротах.

По перерві Барса продовжила домінувати, дозволяючи собі навіть гратися із суперником. Таким чином каталонці могли забити на 51-й хвилині, коли Фаті увірвався у штрафний, витягнув на себе Айтора та викотив пас на Мессі – Лео бив у порожні ворота й влучив у захисника, а Бускетс з добивання запустив м'яч над хрестовиною. Було ще кілька небезпечних підходів, але Леванте саме в цей момент несподівано почав оживати. Так, на 54-й хвилині тер Штеген після швидкісного прориву Моралеса на лівий край штрафного та удару метрів з 10-ти. Тепер вже Рочіна ловив відскок і бив у порожні ворота, але вийшло зависоко.

Ще за хвилину Марк-Андре виручив каталонців, витягнувши замикання прострілу Рочіни у виконанні Мелеро – Гонсало стріляв з лінії воротарського, але голкіпера прошити не зумів. Пако Лопес не здавався, кинувши у бій Майораля та Ернані. На 66-й хвилині останній знову змусив Камп Ноу аплодувати німецькому воротарю, вистріливши метрів з 20-ти під поперечину з неприємною підкруткою. тер Штеген парирував. На 69-й хавбек повторив свою спробу приблизно з тієї ж дистанції, однак закрутити м'яч у дальній кут йому не вдалося. У Барси за весь цей час можна згадати хіба що заблокований дальній удар Мессі, а також низку фолів.

Кіке Сетьєн відреагував на зміну ситуації заміною Грізманна на Роберто. Після цього каталонці забігали: так, на 71-й Мессі стріляв у площину з лінії штрафного, 74-й хвилині Фаті замикав подачу з правого флангу у падінні через себе (трохи неточно), а на 76-й Лео увірвався на правий край карного майданчика й опинився прямо перед Айтором – голкіпер скоротив кут обстрілу й парирував удар аргентинця!

Втім, Леванте також не пас задніх, ледь не відквитавши один гол на 82-й хвилині: Тоньйо прорвався по лівому флангу й прострілив у центр карного майданчика, звідки вистрілив Барді – тер Штеген виручив Барсу! На 87-й же Марті скористався жахливою помилкою захисників "блаугранас", вирвавшись віч-на-віч з голкіпером, але пробив над воротами. Господарі огризнулись дальнім пострілом Ракітіча по центру – без проблем для Айтора. Також на 90-й небезпечно стріляв над поперечиною Мессі.

Зрештою, у компенсований час Леванте забив завдяки несподіваній помилці прекрасного тер Штегена. Втім, Марка-Андре можна зрозуміти – Рочіна дуже сильно вистрілив метрів з 25-ти з неочікуваним відскоком від газону. М'яч пролетів біля руки тер Штегена. На жаль для "жаб", відігратися їм не вдалося, але матч завершився під акомпанемент їхніх атак. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони – 2:1!

Таким чином, Барселона набрала 46 очок, залишившись на другій позиції в турнірній таблиці. До Реала – три пункти, від Хетафе та Севільї – сім. Леванте, маючи у активі 26 залікових балів, тримається на тринадцятій сходинці.