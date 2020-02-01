Сетьен: Когда вижу, как тренируется Дембеле, на глаза наворачиваются слезы

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил старания нападающего "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"Мы еще не говорили с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Однако следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков – еще дети. Но они преданны делу, вижу это. На глаза наворачиваются слезы, когда вижу, с какой интенсивностью и целеустремленностью тренируется Дембеле. Я в восторге от него", – цитирует Сетьена Sport.es.

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Напомним, в ноябре Дембеле получил травму мышцы бедра и в течение 7 недель проходил курс реабилитации в Катаре. Ожидается, что французский форвард сможет тренироваться без ограничений через 7-10 дней.

В текущем сезоне Примеры Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом. 22-летний француз присоединился к Барсе летом 2017 года, перейдя из Боруссии Д.

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