Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються

Каталонський гранд виклав 30 млн євро за вінгера Браги, який лише нещодавно почав виступати на більш-менш серйозному рівні. Мессі точно сподобається його прізвисько.

Франсіску Трінкау представляє яскраву португальську "генерацію-99", яка першою в історії виграла для своєї країни золоті медалі юніорського Євро-2016 (U-17), а ще через два роки – тріумфувала на Євро-2018 (U-19), розтоптавши, зокрема, команду Петракова (5:0). "Новий Роналду", як величають обдарованого вінгера на батьківщині, двічі забивав "синьо-жовтим" у півфіналі та розділив з Жотою звання найкращого снайпера фінського форуму (5 м'ячів). Його ставлять в один ряд з Жоау Фелішем, Діогу Далотом, Жедсоном Фернандешем або Рафаелем Леао, але є нюанси.

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20-річний вихованець Браги провів 22 неповні матчі за першу команду, відзначившись 3 голами та 6 асистами. Для Барси цього виявилось достатньо, щоб викласти понад 30 (!) млн євро, а ось представники авторитетних іспанських ЗМІ помічають великий ризик і авантюризм з боку правлячої хунти Бартомеу. Мовляв, на біса каталонцям здався ще один виконавець профілю Дембеле або Фаті, якщо Суарес залишається без якісного спадкоємця. "Португальські колеги розповідають, що Трінкау – дуже сильний хлопець. Але, чи потрібен Барсі ще один футболіст зі схожими характеристиками? Чи не було б логічніше інвестувати у позицію, де немає якісної альтернативи? Я цього не розумію", – бідкається один з редакторів Mundo Deportivo Франсеск Агілар.

Our New Signing Francisco Trincão



Wonderful Kid



Welcome To Barcelonapic.twitter.com/alTgKJAk4r — Leo: Football's Greatest Beautifier (@mehran_gul10) January 31, 2020

Несподіваний новачок "блаугранас", який може однаково добре виступати на обох флангах атаки та навіть під форвардами, наразі виглядає дуже сиро. Він заробив собі гарну репутацію, насамперед, на рівні збірних. У його активі – 5 поєдинків і один гол за Португалію U-21. Володіючи чудовою технікою, Трінкау легко обігрує один в один, а також досить непогано стріляє здалеку. Невимушені рейди до лицевої – ще одна фішка креативного гравця. Він може накручувати суперників пачками, але при цьому його складно назвати егоїстом. Португальська преса відзначає високий інтелект Сіско. Якщо з'являється опція гостро зіграти через партнера, представник мальовничого муніципалітету Віана-ду-Каштелу не полізе напролом а-ля Дембеле.

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"Він молодий, але з чіткими ідеями, ніколи не зупиняється, старається вдосконалюватись, вигадувати щось нове", – розповідає Абель Феррейра, тренер, з яким Трінкау дебютував за дубль (16 років) та першу команду Браги (18). Статистичний портал SofaScore нарахував 22 ключові передачі у 15-ти поєдинках (чемпіонат Португалії / Ліга Європи) португальця у поточній кампанії. Непогано, якби не одне але... він лише 4 рази виходив зі стару, перебуваючи на полі в середньому 38 хвилин. Трінкау регулярно залучається до основи "канонірів" протягом декількох останніх тижнів, відтоді, як команду очолив Рубен Аморім.

Очевидно, що Барселона бере восьмого португальця у власній історії на перспективу. Якщо не трапиться дива, Трінкау доведеться пробиватись на Камп Ноу через нетрі філіалу каталонського гранда. Ансу Фаті – радше виняток з правил. 17-річний вундеркінд завжди перебував під боком, а тренерський штаб Вальверде прекрасно розумів, чого від нього чекати. Шліфувати новий алмаз, швидше за все, доведеться наставнику Барси Б Гарсії Пім'єнті, який славиться вмінням працювати з юними даруваннями. А ось те, наскільки Франсіско затримається в дублі, залежить лише від нього. Потенціал у хлопчиська – просто бомбезний.

30 млн євро виглядають божевіллям, якщо брати до уваги мінімальний досвід гри Трінкау на високому рівні. Однак, шалена конкуренція на ринку зробила свою справу. Барселона була змушена діяти рішуче через настирливість двох британських грандів – Манчестер Сіті та Челсі, які обіцяли португальцеві золоті гори. Бартомеу начебто особисто втрутився у перемовини з Брагою, форсувавши трансфер проспекта. Каталонці не могли зволікати, особливо, після того, як "містяни" переманили у них з-під носа 17-річного бразильського захисника Яна Коуто.

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