Жена Месси занялась боксом и получила респект от любимой Роналду

Жена лидера испанской Барселоны Лионеля Месси Антонелла начала тренировки по боксу и произвела настоящий фурор в сети.

Фотографии занятий боксом Рокуццо выложила в своем Instagram.

Месси – первый игрок в испанском футболе, который добыл 500 побед с одним клубом

Эффектное фото жены 6-кратного обладателя "Золотого мяча" быстро стало вирусным. На данный момент оно уже собрало более 1 млн лайков. В частности, оценила фотографию любимая извечного соперника Месси – Криштиану Роналду – испанская модель Джорджина Родригес. Последняя тоже любит занятия спортом и часто выставляет не менее потрясающие фото.

К слову, по количеству подписчиков в Instagram Антонелла Рокуццо пока проигрывает Родригес. У жены Месси 12,1 млн читателей, а у матери детей Роналду – почти 16 млн.