Рекордный дубль Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 2:1

Барселона победила Леванте в рамках 22 тура Примеры. Вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка.

Каталонцы уже привычно захватили контроль над мячом и устроили натиск на ворота соперника. Атаки "блаугранас" были очень острыми, однако отсутствие Суареса остается проблемой – Гризманн не может реализовать свои моменты.

Барселона удержала тяжелейшую победу над Леванте благодаря двум голам Фати за минуту и сейвам тер Штегена

Ситуацию взялся исправлять Фати. Юный нападающий Барселоны стал самым молодым автором дубля в истории Примеры – тинейджеру хватило двух минут. Барселона продолжила доминировать во втором тайме, казалось, что подопечные Сетьена спокойно удержат победу. Рочина все же успел пробить тер Штегена в компенсированное время, но большего "лягушата" не достигли – 2:1.