toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Рекордный дубль Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 2:1

00:45 38 Читати українською
Рекордный дубль Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 2:1
Барселона – Леванте – 2:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Леванте в рамках 22 тура Примеры. Вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка.

30’ Ансу Фати
31’ Ансу Фати
 
Рубен Рочина 90+2’
30’ Ансу Фати
31’ Ансу Фати
90+2’ Рубен Рочина

Каталонцы уже привычно захватили контроль над мячом и устроили натиск на ворота соперника. Атаки "блаугранас" были очень острыми, однако отсутствие Суареса остается проблемой – Гризманн не может реализовать свои моменты.

Барселона удержала тяжелейшую победу над Леванте благодаря двум голам Фати за минуту и сейвам тер Штегена

Ситуацию взялся исправлять Фати. Юный нападающий Барселоны стал самым молодым автором дубля в истории Примеры – тинейджеру хватило двух минут. Барселона продолжила доминировать во втором тайме, казалось, что подопечные Сетьена спокойно удержат победу. Рочина все же успел пробить тер Штегена в компенсированное время, но большего "лягушата" не достигли – 2:1.

blog_ava
Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался
2 февраля
914
Теги
Барселона Барселона Испания Барселона - Леванте Видеоновости Леванте Леванте
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
15
мин
Сампдория
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук