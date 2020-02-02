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Фати установил очередное историческое достижение, забив два гола за Барселону в матче с Леванте

2 февраля 23:55 51 Читати українською
Фати установил очередное историческое достижение, забив два гола за Барселону в матче с Леванте
Ансу Фати / AS

Нападающий Барселоны Ансу Фати стал автором двух забитых мячей в первом тайме матча 22 тура Ла Лиги против Леванте.

30’ Ансу Фати
31’ Ансу Фати
 
Рубен Рочина 90+2’
30’ Ансу Фати
31’ Ансу Фати
90+2’ Рубен Рочина

Юный форвард отметился голами на 30 и 31 минутах. На данный момент ему исполнилось 17 лет и 94 дня. Таким образом он стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании, информирует журналист COPE Педро Мартин в своем твиттере.

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Напомним, что в декабре Фати стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Он дебютировал за "блаугранас" в этом сезоне. Сейчас в его активе 13 матчей в Ла Лиге и 4 гола.

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Барселона Барселона Испания Барселона - Леванте Ансу Фати Ансу Фати
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