Руководство Барселоны было далеко не единодушным в решении сохранить Хави еще на один сезон.

Ряд членов совета директоров "кулес" был неприятно поражен резким разворотом президента Жоана Лапорты, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

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Прошло три месяца с момента объявления Хави о своем уходе в конце сезона. Руководство Барсы большинством голосов приняло это решение и готовилось летом назначать нового тренера. Сам Хави публично уверял, что его позиция неизменна. Впрочем, за последние недели произошел переворот. Лапорта всячески уговаривал легенду остаться на тренерском мостике, искал компромиссы и таки достиг своего.

На публику Барса радуется сохранению союза, но за кулисами все не так единодушно. Часть директоров даже рассматривает возможность подачи в отставку. Больше всего недовольство приписывали спортивному директору Деку и его "группе".

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