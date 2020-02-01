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Виллиан не собирается продлевать контракт с Челси и уже принял решение относительно своего будущего, – Marca

14:33 54 Читати українською
Виллиан не собирается продлевать контракт с Челси и уже принял решение относительно своего будущего, – Marca
Виллиан / Bleacher Report

Полузащитник Челси Виллиан хочет покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона.

31-летний футболист намерен перейти в испанскую Барселону после окончания его контракта с "пенсионерами" 30 июня этого года, информирует Marca.

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Бразилец уже давно находится в списке интересов "блаугранас". Последнюю попытку подписать хавбека Барса сделала несколько дней назад, предложив за Виллиана 20 млн евро. Сам игрок недавно говорил, что не против остаться в Челси, но допускает вероятность иного развития своей карьеры.

Отметим, что в текущем сезоне Виллиан сыграл за Челси 30 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Этот сезон уже седьмой для него в команде из западного Лондона.

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