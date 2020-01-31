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Барселона подписала бразильского таланта Сикейру – каталонцы указали бешеную клаусулу

20:24 92 Читати українською
Барселона подписала бразильского таланта Сикейру – каталонцы указали бешеную клаусулу
Матеус Сикейра / фото ФК Палмейрас

Бразильский хавбек Матеус Фернандес Сикейра пополнит бразильскую диаспору в Барселоне.

Матеус Сикейра присоединится к Барселоне летом 2020 года, сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Отмечается, что сумма трансфера составляет 7 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов. Срок контракта Сикейры рассчитан на 5 лет, а клаусула 21-летнего юноши составит невероятные 300 млн евро.

К слову, Сикейра успел поиграть за Ботафого и Палмейрас. По информации AS, игрок доиграет текущий сезон в составе Вальядолида. Основные позиции бразильца – опорный и центральный полузащитник.

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09:19
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