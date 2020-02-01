Хорошо, что Неймар хочет вернуться в Барселону, – Сетьен

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен признался, что был бы рад возвращению в команду бразильского нападающего Неймара.

"Хорошо, что Неймар хочет вернуться в Барселону. Мне нравится наблюдать за прекрасными футболистами, а также видеть их в своей команде. Если смогу видеть Неймара каждый день, буду только рад", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

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Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. Французский ПСЖ выложил за бразильца рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в контракте Неймара с каталонцами. Впоследствии звездный игрок неоднократно заявлял о желании вернуться в Барселону. Лидеры "сине-гранатовых" также выступают за возвращение Неймара, контракт которого с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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