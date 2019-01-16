Мессі та Суарес перевершили весь Реал, Лунін в епіцентрі конфлікту інтересів: підсумки першого кола Ла Ліги

"Футбол 24" представляє підсумки першого кола чемпіонату Іспанії.

1. Барселона (43 очки)

Поки Лео Мессі відчуває пристрасть до футболу, Барселона розпочинає кожен сезон з величезним гандикапом над своїми суперниками. Геніальний аргентинець продовжує робити різницю на полі та по праву вважається справжнім королем Іспанії. Такий собі баскетбольний дабл-дабл Лео із 17 голів та 10 асистів дозволяє "блаугранас" більш-менш комфортно почуватись на вершині турнірної таблиці. Ну а 400-й м'яч Мессі в рамках Прімери став зайвим підтвердженням його величі.

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З-поміж усіх форвардів першості лише Луїс Суарес (14) намагається тримати божевільний бомбардирський темп свого друга. Обоє наколотили 31 гол – більше, ніж 19 окремо взятих команд Ла Ліги.

No team in La Liga has scored more goals than Messi and @LuisSuarez9 ? pic.twitter.com/KnZLyPgydn — B/R Football (@brfootball) 14 січня 2019 р.

Барса виглядала більш солідно та надійно, ніж її найближчі переслідувачі, однак нерідко залишалось відчуття, що "кулес" ще не продемонстрували максимум своїх можливостей. У деяких матчах команді Вальверде бракувало регулярності протягом усіх 90 хвилин. Не обійшлось і без відвертих провалів на зразок божевільної домашньої поразки від Бетіса (3:4), або ж виїзного фіаско проти Леганеса (1:2). Одразу й не пригадаєш, коли востаннє Барселона шість разів втрачала очки у першому колі.

2. Атлетіко (38)

"Матрацники" залишаються єдиною альтернативою багаторічній гегемонії Барселони та Реала. Сімеоне не зрікся власної філософії, продовжуючи робити акцент на гру від оборони, і це знову приносить плоди. Атлетіко зазнав лише однієї поразки та пропустив найменше голів (13). Втім, цього поки недостатньо, щоб реально боротись за титул. "Індіанці" мають великі проблеми в атаці, забивши лише 27 м'ячів. Більше навіть у Сельти, яка посідає 16-ту сходинку – 31.

Травма Кости, а також слабка результативність Корреа та Калініча змушують босів Атлетіко виходити на трансферний ринок у пошуках нового партнера для Антуана Грізманна. Француз фактично самотужки б'ється попереду (9 голів). Пріоритет №1 – Альваро Мората, який начебто готовий пожертвувати кругленькою сумою, щоб перебратись на Метрополітано.

Ще одна велика перепона "матрацників" на шляху до чемпіонства – новий контракт Грізманна, який отримує 20 млн євро на рік. Через ліміт зарплат клуб Серезо ризикує втратити двох стовбів оборони – Годіна та Ернандеса. Перший серйозно розглядає пропозицію Інтера, а другий "нагострив лижі" в Мюнхен.

3. Севілья (33)

Андалусійці безболісно перенесли чергову літню реконструкцію, а на старті сезону навіть очолювали турнірну таблицю. Вже зараз можна стверджувати, що Каппарос повністю вгадав із запрошенням Пабло Мачіна на посаду головного тренера. Севілья без зайвих проблем перейшла на схему 5-3-2, повернувши притаманний для себе атакувальний блиск.

Мачін не лише перетворив нервіонців на одного з лідерів Прімери, але й реанімував кар'єри таких виконавців, як Андре Сілва або Віссам Бен-Єддер. Португалець після міланського застою почав нагадувати самого себе часів Порту, забивши 8 голів. Натомість француз, відзначившись 9 разів, лише за перше коло майже повторив свій бомбардирський результат з минулого сезону (11).

4. Реал Мадрид (33)

Команда, яка нещодавно втретє поспіль виграла Лігу чемпіонів, заслуговує на звання головного невдахи Прімери. Нинішній Мадрид – це справжній сюрреалізм. Після відходу Кріштіану Роналду результати "бланкос" настільки погіршились, що тривалий час вони перебували за межами першої четвірки. Вже взимку Реал практично втратив шанси на титул, поступаючись Барселоні 10-ма очками.

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Бернабеу переживає справжній землетрус, і це ще м'яко сказано. Звільнення Лопетегі, принизливі поразки на Іпуруа, Камп Ноу та Рамон Санчес Пісхуан, відчуження Іско – це перелік далеко не усіх проблем, які сколихнули королівський клуб. Якби не випадкова гостьова перемога над Бетісом, то Мадрид встановив би власний антирекорд за набраними очками після першого кола у 21 столітті.

Єдиним позитивом у команді бідолашного Соларі став 17-річний Вінісіус. Бразилець – один з небагатьох гравців Реала, який виходить на поле з бажанням показати себе. Бейл, Модріч, Кроос, Марсело та Бензема, схоже, просто втратили мотивацію. Плеяда великих зірок поки змагається лише за місце у Лізі чемпіонів.

5. Алавес (32)

Баскський клуб – сенсація та головне відкриття поточного сезону. Набравши 32 очки, Алавес видав найкраще перше коло у власній історії, перевершивши рекорд з темпоради 2000/01 (30).

Творцем маленького віторійського дива став екс-хавбек Барселони Абелардо. Володіючи скромними фінансовими ресурсами та обмеженим складом, якому пророкували боротьбу за виживання, 48-річний фахівець підніс Алавес вище неба. 9 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок та 5 місце з мінімальним відривом від Реала – казковий подвиг, перед яким хочеться зняти капелюха.

6. Хетафе (28)

Хетафе заклав фундамент свого успіху ще минулого сезону, коли керівництво клубу довірило команду Хосе Бордаласу. "Містяни" – типовий приклад тренерського творіння, де кожен чітко розуміє, що йому потрібно робити на футбольному полі.

Перше коло команда з Колозеум Альфонсо Перес завершила на високому для себе 7-му місці, перебуваючи у зоні єврокубків. Зважаючи на те, що перед стартом сезону "сині" ставили перед собою завдання збереження прописки в еліті, такий результат вже зараз можна вважати великою несподіванкою.

Істинним вожаком Хетафе залишається 36-річний Хорхе Моліна, який записав на свій рахунок 6 результативних подвигів.

7. Бетіс (26)

Команда Кіке Сетьєна проводить дуже неоднозначний сезон, чергуючи великі перемоги з тотальними провалами. Обіграти Барселону на Камп Ноу – будь-ласка, зганьбитись вдома проти Вальядоліда – жодних проблем. Попри добре поставлену гру, якою захоплюється сам Хаві Ернандес, "огіркам" банально не вистачає стабільності.

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Через регулярні та необов'язкові осічки Бетіс посідає лише 7-ме місце після 19 турів, хоча за кадровим потенціалом ця команда спроможна битись за топ-4. Можливо, вирішувати більш серйозні завдання "огіркам" допоможе наш Олександр Зінченко, якого британські ЗМІ знову почали відправляти на Беніто Вільямарін.

8. Реал Сосьєдад (25)

Баски можуть бути розчарованими своєю позицією на екваторі першості. Здобувши лише три перемоги у стартових 11-ти турах, Сосьєдад серйозно віддалився від своєї головної мети – пробитись у Лігу Європи. Президент клубу Хокін Аперрібай чотири місяці терпів жалюгідні результати команди під керівництвом Гарітано, поки не наважився на зміну тренера.

Після приходу Іманоля Сан-Себастьян здобув дві перемоги поспіль, обігравши, зокрема, Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Зараз "біло-блакитні" перебувають на відстані лише одного тріумфу від зони єврокубків.

9. Жирона (24)

Підопічні Еусебіу Сакрістана не хапають зірок з неба, але й відверто не провалюються. Однаковий баланс перемог та поразок (по 5) дозволяють каталонцям перебувати у верхній частині турнірної таблиці.

Не зумівши здобути бодай однієї перемоги у шести завершальних поєдинках першого кола, Жирона досі може почуватись у безпеці завдяки Крістіану Стуані. 32-річний нападник, який переживає другу молодість, наколотив 12 голів та є серед лідерів бомбардирських перегонів. Зацікавленість з боку Барселони також не змусила себе довго чекати.

10. Еспаньйол (24)

"Папуги" стартували просто блискуче і станом на 10-й тур ділили першу сходинку разом з Барселоною. На Корнелія ель Прат вже заговорили про єврокубкові перспективи, але, як виявилось згодом, це був звичайний міраж.

Володіючи обмеженими кадрами, команда Рубі дуже швидко підсіла фізично та видала найгіршу серію поразок у своїй історії – 6 матчів поспіль. Після схожого провалу мріяти про щось серйозне було наївно. Еспаньйолу терміново потрібне підсилення... і тут досі пам'ятають про Євгена Коноплянку.

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11. Валенсія (23)

Провал, провал і ще раз провал! Маючи у своєму складі достатньо гравців світового класу, Валенсія демонструє дуже сірий футбол, який не витримує жодної критики. 4 перемоги та 11 нічиїх – підсумок жахливого першого кола у виконанні "кажанів".

Фанати звинувачують Марселіно та власника клубу Пітера Ліма, тоді як сам тренер відкрито критикує власних підопічних, зокрема, Батшуаї. Нігерієць та його зіркові партнери по атаці (Гамейро, Родріго, Гедеш) разом забили лише п'ять (!) голів за 19 турів. Якщо Валенсія продовжить у тому ж дусі, наприкінці сезону доведеться вести боротьбу за виживання.

12. Леванте (23)

"Жабенята" – найбільш божевільна команда Ла Ліги. Вони грають відкрито та не визнають авторитетів. У першому турі підопічні Пако Лопеса шокували Бетіс (3:0), а згодом зняли скальп з Реала (2:1). Щоправда, розгромні поразки від Севільї (2:6) та Барселони (0:5) – також цілком звична річ для валенсійців.

Після першого кола Леванте може пишатись четвертою атакою Ла Ліги, забивши неймовірні, як для команди з нижньої частини таблиці, 30 голів. Більше відзначалась лише Барселона, Севілья та Сельта.

13. Леганес (22)

Мауріціо Пеллегріно, який замінив влітку Асьєра Гарітано, дивом вдається втримувати "пепінерос" на відстані трьох очок від небезпечної зони. У першому колі Леганес здобув лише п'ять тріумфів, а найбільшим успіхом команди Андрія Луніна стала сенсаційна перемога над Барселоною (2:1).

Цікаво, що український голкіпер, навіть не потрапляючи в основний склад, регулярно фігурував у заголовках іспанської преси. Фактично, Лунін опинився в епіцентрі конфлікту інтересів двох мадридських клубів. Реал прагнув, щоб молодий воротар отримував на Бутарке ігрову практику, а Пеллегріно вперто довіряв Куельяру. З приходом зими ситуація так і не змінилась. Андрій продовжує перебувати у підвішеному стані.

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Можливо, Луніну стане трішки веселіше після приходу в Леганес його партнера у збірній Василя Кравця, який покликаний допомогти команді зберегти прописку.

14. Вальядолід (22)

Клуб знаменитого бразильця Роналдо провів першу частину сезону, немов на американських гірках. Після стартових п'яти турів Вальядолід був 15-м, потім перемістився у першу шістку, а зараз посідає 14-ту позицію.

Безпосередня близькість до зони вильоту (3 очки) змушує Роналдо виходити на трансферний ринок. Першим новачком команди з Хосе Сорілья може стати екс-вінгер Реала Хесе Родрігес.

15. Атлетік (22)

"Леви" справедливо вважаються одним з головних розчарувань сезону. Атлетік серйозно грається з вогнем та ризикує вперше у своїй історії покинути елітний іспанський дивізіон. Більбао переживає не лише ігрову, але й інституційну кризу, що, звісно ж, позначається на результатах команди.

Після звільнення Беррісо та призначення Гарітано баски суттєво покращили своє турнірне становище, здобувши три перемоги у п'яти матчах, але привид Сегунди все ще витає над Сан Мамесом. Панацеєю для Атлетіка повинен стати прихід Ібай Гомеса, а також можливе повернення Фернандо Льоренте.

16. Ейбар (22)

Скромні баски продемонстрували найгірший результат після першого кола за останні п'ять років у Прімері. Попри це Ейбар продовжує максимально використовувати свої два найбільші козирі – тренерський геній Менділібара та особливу ауру стадіону Іпуруа. На затишній 8-тисячній арені був знищений Реал (3:0) та обіграний Алавес – команди з першої п'ятірки.

17. Сельта (21)

Екс-тренер донецького Шахтаря Мігель Кардосо потрапив у велику халепу. Посівши місце Антоніо Мохамеда, він виявився неспроможним повернути галісійцям характер та переможний дух. Сельта, яка володіє пристойним кадровим потенціалом, повністю провалює сезон.

Галісійці можуть похвалитись класною атакою з двома топовими форвардами Яго Аспасом (10 голів) та Серхі Гомесом (9), натомість оборона команди – справжній провал. Більше від Сельти (32) пропустив лише безнадійний аутсайдер Уеска, Райо та Леванте.

18. Райо Вальєкано (19)

Три перемоги поспіль перед завершенням першої частини сезону дозволили "бджолам" видихнути з полегшенням. Райо продовжує перебувати у небезпечній зоні, але зараз порятунок мадридців не виглядає чимось з розряду фантастики. Керівництво клуб продовжує повністю довіряти Мічелу, який віддячує життєво необхідними тріумфами.

Однак камбек Райо – це не лише заслуга головного тренера. На особливу похвалу заслуговує вихованець Реала Рауль де Томас, який 8 разів вражав ворота суперників. У матчі проти прямого конкурента, Сельти, він відзначився розкішним хет-триком.

19. Вільяреал (17)

"Жовта субмарина" йде на дно. Після звільнення Хав'єра Кальєхи та призначення Луїса Гарсії Плази на Ель Мадригалі залишається дуже гнітюча атмосфера. Ще ніколи Вільяреал не завершував перше коло Прімери у зоні вильоту. Фанати та керівництво готуються до найгіршого, поки команда не демонструє жодних симптомів одужання.

Єдина світла пляма у грі Вільяреала – ветеран Санті Касорла, який після важкої травми повертається на звичний для себе рівень. Однак навіть дворазовий чемпіон Європи не здатен самотужки витягувати команду, тим паче, коли такі досвідчені форварди як Морено та Бакка марнують його передачі. Обоє не виправдовують покладених на них сподівань, забивши по 4 голи.

20. Уеска (11)

Схоже, що арагонська казка приречена на швидкий кінець. Прімера виявилась занадто великим турніром для клубу з дуже скромними фінансовими можливостями. Уеска здобула лише дві перемоги після 19 турів, хоча у деяких матчах від команди банально відверталась фортуна.

Не допомогла "синьо-гранатовим" й зміна головного тренера. Франсіско, який замінив Лео Франко, наразі може похвалитись лише однією перемогою. Очікується, що в січні Уеска підпише декілька нових гравців. Не виключено, що на Ель Алькорас може опинитись Андрій Лунін, якого арагонський клуб хотів би орендувати до кінця сезону.

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