Мессі та Суарес перевершили весь Реал, Лунін в епіцентрі конфлікту інтересів: підсумки першого кола Ла Ліги

"Футбол 24" представляє підсумки першого кола чемпіонату Іспанії.

1. Барселона (43 очки)

Поки Лео Мессі відчуває пристрасть до футболу, Барселона розпочинає кожен сезон з величезним гандикапом над своїми суперниками. Геніальний аргентинець продовжує робити різницю на полі та по праву вважається справжнім королем Іспанії. Такий собі баскетбольний дабл-дабл Лео із 17 голів та 10 асистів дозволяє "блаугранас" більш-менш комфортно почуватись на вершині турнірної таблиці. Ну а 400-й м'яч Мессі в рамках Прімери став зайвим підтвердженням його величі.

Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро

З-поміж усіх форвардів першості лише Луїс Суарес (14) намагається тримати божевільний бомбардирський темп свого друга. Обоє наколотили 31 гол – більше, ніж 19 окремо взятих команд Ла Ліги.

No team in La Liga has scored more goals than Messi and @LuisSuarez9 ? pic.twitter.com/KnZLyPgydn