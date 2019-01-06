Реал Мадрид замерзає взимку: –7, –16, –5, –4, –16 як крах чемпіонських амбіцій

Мадридський Реал не зраджує собі – "бланкос" знову ризикують програти чемпіонські перегони Ла Ліги вже у перший місяць нового року.

Історія повторюється. Реал не зумів перемогти на Ель Мадригалі (2:2) та дозволив лідеру першості Барселоні збільшити відрив над принциповим суперником. За два тури до завершення першого кола Прімери Мадрид спіткнувся вже 8 разів (5 поразок і три нічиї). "Ми не граємо так, як у Лізі чемпіонів", – бідкаються у роздягальні "бланкос", поки команда втрачає шанси на домашнє чемпіонство.

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Зима знову принесла сильні холоди на Сантьяго Бернабеу, і так відбувається далеко не вперше. В останні роки "бланкос" аналогічним чином розпочинали новий календарний рік, можливо, навіть гірше. Ось найбільш показові випадки, коли Реал самотужки вручає Барселоні чемпіонську корону.

Сезон 2018/19: –7 очок

Мадрид перебуває на відстані 7-ми балів від Барселони після першого січневого матчу проти Вільяреала. По ходу турнірної дистанції "бланкос" вже загубили 21 пункт, хоча у Ла Лізі ще навіть не завершилось перше коло.

Сезон 2017/18: –16 очок

Одна з найбільш холодних зим в історії мадридського гранда трапилась під час останнього сезону Зінедіна Зідана на тренерському мостику. Реал не зумів обіграти Сельту у Віго (2:2) та залишився на відстані 16 пунктів від Барселони. На той момент "бланкос" провели на один матч менше, ніж каталонці, однак чемпіонство де-факто було програне.

Сезон 2014/15: –4 очки

Новий рік розпочався для Реала вояжем на Месталью, де мадридці розписали вже традиційну для себе нічию (2:2). Після цього матчу Флорентіно Перес звільнив Рафу Бенітеса та довірив команду вже згаданому Зізу. Француз також не зумів наздогнати Барсу, лише скоротивши відрив каталонців до одного пункту.

Сезон 2013/14: –5 очок

Мадрид обігрує Сельту на Бернабеу з рахунком 3:0, але вже на той момент поступається Барселоні 5-ма очками. У підсумку "бланкос" завершили сезон лише на третій позиції, а чемпіонський титул неочікувано дістався Атлетіко Сімеоне.

Сезон 2012/13: –16 очок

Ще одна важка зима для королівського клубу. Це був останній сезон Моурінью, який ганебно завершив свою кар'єру в Реалі, програвши фінал Кубка та втретє поспіль вилетівши з ЛЧ на стадії півфіналу. Однак справжній провал чекав на "бланкос" у Прімері. Новий рік розпочався для Мадрида перемогою над Сосьєдадом (4:3), однак вже тоді Моурінью та Ко відставали від Барси на 16 очок.

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