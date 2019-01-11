Лунін може перейти в Уеску – Реал готовий прийняти пропозицію арагонців

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін дуже близький до зміни клубу в зимове трансферне вікно.

Лунін, який першу частину сезону провів у Леганесі, серйозно зацікавив аутсайдера чемпіонату Іспанії Уеску, інформує Marca.

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Арагонський клуб начебто вже зробив офіційну пропозицію Реалу щодо оренди 19-річного українського голкіпера. Керівництво "бланкос" вважає таку угоду великим позитивом для Андрія, який майже не грає за Леганес.

На відміну від "пепінерос" Уеска готова надати Луніну гарантії стабільної ігрової практики. Арагонцям катастрофічно не вистачає якісного голкіпера. Орендований у Атлетіко Аксель Вернер, не виправдавши покладених на нього сподівань, буде повернутий у Мадрид. Не впорався зі своїми обов'язками і серб Александар Йовановіч. Натомість ставка на 33-річного Роберто Сантамарію була радше кроком відчаю.

Відзначимо, що наставник Леганеса Мауріціо Пеллегріно на прес-конференції перед матчем з Уескою підтвердив, що "пепінерос" перебувають у пошуках голкіпера. Раніше команду покинув третій голкіпер Серантес.

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