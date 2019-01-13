Мессі став першим гравцем Ла Ліги, який забив 400 голів

Нападник Барселони Ліонель Мессі відзначився забитим голом в матчі 19-го туру Прімери проти Ейбара.

Цей гол став для аргентинця 400-м в Ла Лізі. Жодному гравцю раніше це досягнення не підкорилося, повідомляє Opta.

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Окрім того, Мессі лише другим у топ-5 європейських чемпіонатах забив 400 голів. Першим є нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, на рахунку якого 409 забитих м'ячів в матчах Прімери, Серії А та АПЛ.

В нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 17 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 17 голів та віддав 11 гольових передач.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES