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Мессі став першим гравцем Ла Ліги, який забив 400 голів

21:12 808 Читать на русском
Мессі став першим гравцем Ла Ліги, який забив 400 голів
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі відзначився забитим голом в матчі 19-го туру Прімери проти Ейбара.

Цей гол став для аргентинця 400-м в Ла Лізі. Жодному гравцю раніше це досягнення не підкорилося, повідомляє Opta.

Дибала вважає, що нападники ПСЖ зможуть замінити Мессі та Роналду на вершині світового футболу

Окрім того, Мессі лише другим у топ-5 європейських чемпіонатах забив 400 голів. Першим є нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, на рахунку якого 409 забитих м'ячів в матчах Прімери, Серії А та АПЛ.

В нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 17 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 17 голів та віддав 11 гольових передач.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

Іспанія19 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Ейбар: Неділя 13 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 0
Ейбар
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Ейбар Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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