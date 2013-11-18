Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн став головною персоною іспанського вікенду після перемоги над Барселоною. Його футбольні принципи заслуговують на повагу та захоплення. Чим він особливий, та чому Олександру Зінченку варто з ним попрацювати – читайте в нашому матеріалі.

У травні 2017-го Кіке Сетьєн очолив Бетіс. У вересні того ж року його команда на виїзді обіграла Реал, а 11 листопада 2018-го – перестріляла Барселону на її полі.

Кіке Сетьєн – єдиний тренер за останні 10 років, який в ролі гостя переміг на Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу в рамках Ла Ліги. Це не випадковість і не просто везіння. Дізнавшись трішки про цього фахівця, ви позбудетеся будь-яких сумнівів. Для нього результат має не визначальне значення. Перемоги – наслідок правильної роботи і не більше.

"Я дуже щасливий, що ми обіграли Барселону. Це величезний плюс для того, що ми робимо, адже багато людей критикують наш стиль гри. Перемога на Камп Ноу допоможе продовжити зростання, вона дає усвідомлення того, що фани підтримують нашу ідею", – сказав після матчу на Камп Ноу Кіке Сетьєн.

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Дійсно, не всі вболівальники Бетіса задоволені Сетьєном, не всі погоджуються з тим, що результат не стоїть на першому місці. Особливо гаряча севільська публіка. У перший сезон на Бетіно Вільямарін тренер не відразу зумів вселити фанам віру у свої ідеї.

"У Севільї існує особлива пристрасть. Я вважаю, що перемоги мають бути наслідком поступової роботи, руху в правильному напрямку, однак тут люди менш раціональні: "Ти повинен перемагати, бо це – Бетіс". Звичайно, багато прихильників клубу не розуміють, що і навіщо ти робиш. Для них існуюють лише перемоги та поразки. Миритися з цим – найважче в професії.

Більшість фанів все ж прийняли моє бачення гри, але переконати їх було складно. У першій половині минулого сезону ми часто програвали, тому їм важче було зрозуміти концепцію нашого футболу. Лише після фінішу на 6 місці, наш підхід став для них більш прийнятним", – розповідає 60-річний тренер.

На цьому моменті виникає логічне запитання – яка ж філософія гри в Кіке Сетьєна? Все стане зрозуміло з наступного імені...

Йохан Кройф змінив його життя

"Я пам'ятаю, як з'явилася Барселона Йохана Кройфа. Коли ти грав проти них, то весь час просто бігав за м'ячем. Я собі сказав: "Це саме те, що мені подобається. Я б мав за щастя грати в такій команді та зрозуміти, як їм це вдається". Як можливо досягти того, щоб твоя команда постійно володіла м'ячем, а суперник протягом всього матчу просто намагався його наздогнати?

Відтоді я почав надавати сенс тому, що відчуваю в своєму житті, у своїй кар'єрі. Я почав по-справжньому дивитися футбол, аналізувати його, розуміти, що я хочу втілити на практиці, ставши тренером. Моє бажання – контролювати м'яч", – такими словами Кіке Сетьєн завершив розповідь про свою філософію для ресурсу The Coaches’ Voice.

Після перемоги над Барселоною з наставником Бетіса прогнозовано поговорили про його кумира. Журналісти питанням накинули комплімент Сетєну: "Кройф пишався б цим Бетісом?"

"Звичайно. Кожному, хто любить справжній футбол, хто намагається бачити трішки більше, ніж підсумкові цифри на табло, подобається наша теперішня гра. Тому багато людей підтримують Бетіс і насолоджуються його футболом.

Ми цим пишаємося. Результат, звичайно, вічний, але люди, які по-справжньому люблять футбол, запам'ятають саме сьогоднішню гру на багато років. Це був великий матч не лише для Бетіса, а й для Барселони з її фантастичними футболістами – Альба, Мессі, Суарес. Сьогодні я був би щасливим, навіть якби програв", – відповів тренер "вердібланкос".

Хтось подумав, що перша частина відповіді трохи не скромна, як для тренера команди, що йде 12-ю в турнірній таблиці. Не поспішайте з висновками.

Що ж унікального в грі Бетіса?

Насправді перемога над Барселоною – це привід звернути увагу на Кіке Сетьєна, але ніяк не причина.

3 очки майже нічого не варті, коли у минулому місяці ти програєш три поспіль матчі Атлетіко, Вальядоліду та Хетафе, не забивши жодного гола. Значно важливіше те, що він обіграв Барселону (а перед тим Реал), не зраджуючи своїй концепції – 3-5-2 з насиченим центром півзахисту, орієнтованим на забезпечення максимального контролю м'яча.

У 7 турі поточного чемпіонату Бетіс Сетьєна встановив унікальне досягнення. Проти Леганеса севільці володіли м'ячем 82,5% ігрового часу – найкращий показник в історії Ла Ліги.

Попередній рекорд, як не складно здогадатися, належав Барселоні Хосепа Гвардіоли в сезоні-2010/11 (82,2%). І друга, і третя сходинки рейтингу також були за Барселоною постгвардіолівського періоду.

"Будь-який гравець щасливіший, коли він володіє м'ячем. Зрештою, всі вони стали професіоналами через те, що в дитинстві постійно бігали з м'ячем – вдома, на вулиці, на полі. Навіть не надто технічні футболісти хочуть мати м'яч у своїх ногах. Не відбирати його в опонента, не захищатися, а просто грати", – пояснює Кіке Сетьєн.

Вже зрозуміло, що матч з Леганесом – не випадковість знову ж таки. Після приходу нового тренера Бетіс стабільно перебуває в топі за володінням в середньому на матч. У сезоні-2017/18 андалусійці мали третій (після Барселони та Реала) показник у Прімері – 55,9%, у цьому чемпіонаті вийшли на друге (позаду Реал) місце – 61,8%.

"Вболівальники побачили позитивні наслідки того, що ми розігруємо м'яч передачами від воротаря. Така тактика дозволяє контролювати матч. Грати на чужій половині поля, навіть якщо для того, щоб доставити туди м'яч, необхідно виконати чимало пасів назад. Завдяки цим передачам ми знаходимо вільного гравця, який забезпечить нам перевагу при русі вперед. У довгостроковій перспективі це завжди позитивно.

Багато людей досі вважають, що за програшного рахунку воротар повинен вибивати м'яч подалі до чужих воріт, але це точно не найшвидший шлях до забитого гола", – вважає наставник Бетіса.

Правильний підхід до футболістів

Очоливши Бетіс, Кіке Сетьєн не дав шансу Роману Зозулі проявити себе в команді – незабаром український форвард покинув Беніто Вільямарін. Однак ті футболісти, які залишилися з ним працювати, отримають серйозний досвід на всю кар'єру. 60-річний фахівець дуже доступно пояснює, як тренер має взаємодіяти з підопічними.

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"З часом футболісти втрачають відчуття "задоволення від гри", адже дуже часто бути професіоналом – означає забути про свої бажання та робити те, що тобі кажуть. Тренери дають гравцям правила, а вони намагаються їх виконувати – не залежно від того, працює задум чи ні.

За свою ігрову кар'єру я мав 14 тренерів. Насправді, від більшості з них навчаєшся того, що не варто робити тренеру. Під керівництвом деяких менеджерів я міг весь матч бігати від одного кінця поля до іншого, не торкаючись м'яча жодного разу. Дуже часто доводилося жертвувати своїм баченням футболу та робити те, що веліли тренери. Для мене це було великою проблемою. Гравець не хоче мати тотальну розбіжність між тим, що каже наставник, і що він сам бачить на полі.

Як тренер, я завжди намагаюся знаходити спільні речі в поглядах гравців і моїх поглядах. Футболіст знає, що він жертвує частинку себе на користь партнерів, коли виконує командний план. Виграти матч самому неможливо, для цього потрібно мати баланс для 11 гравців. Саме тому важливо, щоб тренер і футболіст думали в тому ж напрямку, а гравці грали там, де вони можуть дійсно найкраще себе проявити", – розповідає Сетьєн.

Останнім часом постійно поширюються чутки про інтерес Бетіса до Олександра Зінченка. Гравець збірної України фанатично захоплюється Хосепом Гвардіолою та прагне прогресувати під його керівництвом. Проблема – конкуренція в Манчестер Сіті, де Зінченко отримує сльози ігрового часу.

У цій ситуації трансфер в Бетіс насправді виглядає знахідкою. Якщо зараз в топ чемпіонатах і є "другий Гвардіола", то це Кіке Сетьєн. На Зінченка в Севільї чекає аналогічна концепція гри, аналогічні вимоги, аналогічний стиль, однак плюс можливість частіше грати. І той факт, що іспанський клуб запрошує його лише на позицію лівого латераля, не повинен відлякувати Олександра.

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У свою чергу, Сетьєну Зінченко також неабияк згодиться. Він за останній рік додав у оборонній роботі та, що важливо, у комбінаційній грі. Коли українець виходить за Сіті, то постійно потрапляє в топ за кількістю передач, точність також зберігається на високому рівні. У Бетісі недостатньо кваліфікованих гравців, щоб футбол головного тренера стабільно приносив результат. Зінченко – елемент, який повинен підійти цьому механізму. Це продукт системи Гвардіоли. Хіба не про таку школу для своїх футболістів мріє Кіке Сетьєн?

Майбутній тренер Барселони?

Вже зараз подейкують (хтось жартує, хтось не зовсім), що Сетьєн має після Ерненсто Вальверде очолити Барселону. Філософія в нього в крові, можливості він продемонстрував, навіть сам не відмовляється від порівнянь з грандом.

"Вболівальники Барси насолоджуються таким футболом протягом багатьох років, команда працює в правильному напрямку 20-25 років, а ми лише вчимося їхнім ідеям, намагаючись щодня вдосконалюватися. Ми працюємо над нашою грою, і хоча деколи вона не дає бажаного результату, настають дні, коли ми пишаємося собою", – хвалиться Кіке Сетьєн.

У нього вже хороші стосунки з гравцями. Його син обожнює Мессі та Бускетса, сам Кіке після матчу попросив у Серхіо футболку. Бускетс подарував її з підписом: "Для Кіке з вдячністю та захопленням від того, як ти бачиш футбол. Обнімаю".

Сам ентренадор мріє про тренерське крісло в "команді мрії" – тут нічого дивного. Його запитали про це після недільного тріумфу на Камп Ноу. Відповідь була легкою та грамотною.

"Це правда, що я фанатію від футболу Барселони відтоді, як зіграв з нею і практично жодного разу не торкнувся до м'яча. Однак Барселона має прекрасного тренера, а я щасливий там, де я працюю зараз", – спокійно відповів фанат Кройфа.

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