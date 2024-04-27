Реал Мадрид обіграв Реал Сосьєдад (1:0) в рамках 33-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Карло Анчелотті дав лідерам трохи відпочити, але найближчий резерв не підвів. Єдиний гол у матчі забив Арда Гюлер. Цікаво, що Реал виграв матч Ла Ліги, завдавши лише 5 ударів по воротах суперника. Це найменший показник Мадрида, відколи Opta збирає статистику.

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Завдяки цій перемозі "вершкові" зберегли свою перевагу над конкурентами на вершині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Реал Сосьєдад залишився на шостому місці, втративши реальні шанси потрапити в зону ЛЧ.