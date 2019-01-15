Барселона націлилась на Стуані, який є третім бомбардиром Прімери

Форвард Жирони Крістіан Стуані може змінити клубну прописку в Іспанії.

"Блаугранас" продовжують пошуки варіантів для підсилення атаки. За інформацією Sport.es, Барселона розглядає можливість придбання форварда Жирони Крістіана Стуані.

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Каталонський клуб готовий виплатити клаусулу нападника, яка становить 15 млн євро.

У поточному сезоні Прімери Крістіан забив 12 голів в 17 матчах, що є третім омбардирським показником в лізі. Його випереджають лише Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Вальверде натякнув, що Барселона спробує підписати нового нападника