Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро

Найдорожчий трансфер в історії каталонського гранда ризикує перетворитись на великий провал.

Філіппе Коутінью провів ще один сірий поєдинок, і це вже нікого не дивує. Бразилець, який коштував рекордні для Барселони 160 млн євро (120+40) торкнувся дна на Сьюдад де Валенсія. Попри реалізований пенальті у ворота Леванте 26-річний футболіст знову був схожий на звичайну посередність.

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Депресивна гра екс-хавбека Ліверпуля вже починає дратувати не лише фанатів "блаугранас", але й тренерський штаб команди. "Коутінью не перебуває на звичному для себе рівні, Дембеле його трохи випередив. Ми сподіваємось, що Філ покращить свою гру, адже він залишається дуже важливим футболістом для нас", – зазначив помічник Вальверде Хон Аспіасу.

Головний тренер також не приховував свого розчарування грою бразильця: "Якщо Коутінью почувається нещасливим, йому потрібно працювати, щоб змінити ситуацію. У нього залишається багато років контракту. Він повинен щодня доводити, що є одним з найкращих футболістів світу". І це ще Вальверде висловився дуже дипломатично. Насправді, Коутінью заслужив значно більше критики.

У матчі проти Леванте бразилець втратив блискучий шанс продемонструвати свою цінність як окремої бойової одиниці. За відсутності Мессі та Суареса "каріока" отримав усі передумови, щоб стати лідером атаки "блаугранас" і... просто загубився. Третій найдорожчий гравець світу здійснив 17 (!) втрат на полі іспанського середняка, непереконливо виглядав під час дриблінгу та у рідкісних випадках вдало комбінував зі своїми партнерами. Коутінью прокинувся лише наприкінці матчу, не без проблем перегравши Айтора ударом з "позначки".

Coutinho vs Levante



Goals 1

Shots on target 1

Dribble attempts (succ.) 4(3)

Accurate Passes 48(87.3%)

Key passes 2

Long Balls (acc.) 3(2)

Big chance created 1

Duels (won) 11(4)

Dispossessed 5#CopaBarça#LevanteBarçam pic.twitter.com/MyHpXXp5CN — Barcastats (@Coutinholaughs) 10 січня 2019 р.

Найстрашніше для Барселони, що дивний матч Коутінью у Валенсії – зовсім не випадковість. По ходу нинішнього сезону він провів вже з десяток схожих поєдинків, демонструючи тотальну апатію на футбольному полі. Втративши свою найкращу форму, бразилець перестав вважатись гравцем основного складу. Принаймні перед грою з Леванте він чотири матчі поспіль пролітав повз стартову "одинадцятку" каталонського гранда.

Дембеле, якого так критикували через регулярне порушення дисципліни, повністю затьмарив "чаклуна" з Ріо-де-Жанейро. Попросивши вибачення перед партнерами по команді, француз видав серію яскравих матчів та вважається зараз повноправним учасником нового тріденте поруч з Мессі і Суаресом. Усман демонструє набагато краще порозуміння з Лео, а також суттєво випереджає бразильця за індивідуальними показниками. У всіх турнірах прудконогий вінгер наколотив 10 голів та зробив 5 результативних передач. Натомість Коутінью може похвалитись 6-ма влучними пострілами та 4-ма аситами. Фанати Барси не сумніваються: на лівому фланзі атаки повинен грати Дембеле.

Шалена форма Дембеле та повернення Вальверде до схеми 4-3-3 – мабуть, головна причина провалу імені Коутінью. Керманич Барси віддає перевагу більш швидкому французу попереду, а в центрі поля робить ставку на Артура і Відаля. Перший дозволяє команді краще контролювати м'яч, а другому майже немає рівних у ролі руйнівника. Щоправда, це зовсім не виправдовує бразильця, який поводиться так, ніби повинен потрапляти у склад лише завдяки своєму статусу.

Складна ситуація Коутінью сильно занепокоїла агентів футболіста. Кіа Джурабчан та Джуліано Бертолуччі начебто вже декілька разів спілкувались з керівництвом каталонського клубу щодо перспектив свого підопічного, так і не отримавши конкретної відповіді. Більше того, навіть деякі представники правлячої хунти "блаугранаc" не розуміють, як бразилець опинився у такому становищі. Одні звинувачують Вальверде, а інші просять від Філа терпіння та належної реакції. Наразі ж зрозуміло лише те, що вже найближчим часом Коутінью може спровокувати величезний землетрус у таборі чемпіонів Іспанії.

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